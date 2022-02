Pixabay

In Polen – hier die Krakauer Tuchhallen – gelten vom März an nur noch Maskenpflicht und Quarantäne für Infizierte.

Nach wie vor sterben in Polen so viele Menschen an Corona wie kaum anderswo in Europa. Dennoch hat sich die Regierung dazu entschlossen, alle Regeln bis auf Maskenpflicht und Quarantäne für Infizierte aufzuheben. Wegen der allgemein sinkenden Zahl an Neuinfektio