Kitz Ski ist startklar für den Skiwinter 2022/23 in Kitzbühel.

Trotz diverser Energie-Sparmaßnahmen wurden im Skigebiet einige Innovationen und Qualitätsverbesserungen durchgeführt. Zudem gibt es einen Online-Rabatt für Ski-Pässe.

Kitzbühel startet mit einem eindrucksvollen Programm von 30. Dezember 2022 bis 1. Januar 2023 ins Neue Jahr. Am ersten Tag beginnt das Programm bei Anbruch der Dämmerung mit Lichtinstallationen in der historischen Innenstadt. Diese werden zu Silvester um bunte und leuchtende Straßenkünstler erweitert. Am 1. Januar begrüßt die Stadtmusik Kitzbühel das Jahr 2023 mit einem musikalischen Neujahrsgruß. Im Anschluss treten regionale Künstler auf. Das Programm wird mit strahlenden LED-Darbietungen und einer Feuer-Show abgerundet.



Mehr dazu

Mehr dazu Digitalisierung und Umwelt Czech Tourism setzt auf nachhaltige Skigebiete

Mehr dazu

Mehr dazu Baden-Württemberg Saisonstart im Skigebiet Feldberg erneut verschoben

Mehr dazu

Mehr dazu Zuversicht in schwierigen Zeiten Am Freitag ist Skistart an der Zugspitze

Einige Innovationen im Skigebiet wurden trotz notwendiger Energie-Sparmaßnahmen umgesetzt. Dazu zählen das neue Pistenleitsystem und zahlreiche Qualitätsverbesserungen im Skigebiet sowie die Weiterentwicklung von dynamischen Skiticket-Rabatten im Onlineshop. Das Wintergenuss-Angebot – das Pisten-Skitouren gehen, Langlaufen am Berg, Schlitten fahren und Winterwandern – wird im Winter 2022/23 in gewohnter Kitz-Ski-Qualität angeboten.Zu der aktuellen Wintersaison 2022/23 präsentiert sich das Pistenleitsystem von Kitz Ski im modernen Look. Die Infotafeln sind an 80 gut sichtbaren Standorten auf den perfekt präparierten Pisten in Kitzbühel, Kirchberg, Jochberg und Mittersill zu finden. Auch die Tafeln mit dem Winterpanorama wurden im Zuge des Redesigns überarbeitet.Besonders erfreulich: Jetzt erhält man auf shop.kitzski.at einen Online-Rabatt für Skitickets. Je früher das Ein- oder Mehrtagesticket gekauft wird, desto höher fällt die Vergünstigung aus – es können bis zu 20 Prozent gespart werden bei frühzeitigem Kauf des Skitickets im Webshop.