Trotz der Einstufung als Hochinzidenzgebiet halten viele Veranstalter an Reisen in die Destination fest. Stornierungen gibt es nur vereinzelt, vor allem buchen Familien um, deren Kinder in Quarantäne müssten.

Am 13. August hat die Bundesregierung die Türkei wieder zum Hochrisikogebiet erklärt. Für die Touristik kommt das zu Unzeiten, sind