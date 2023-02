Imago Images/ZUMA Press

In Neuseeland wütet Tropensturm Gabrielle. Auf der Nordinsel sind mittlerweile ganze Regionen abgeschnitten. In der Folge hat die Regierung nun landesweit den Nationalen Notstand ausgerufen.

Eigentlich sind die Sommer in Neuseeland trocken und angenehm warm. Nicht aber in diesem Jahr: Ein Unwetter jagt das nächste, mit verheerenden Folgen. Der tropische Zyklon Gabrielle wütet mit solch zerstörerischer Kraft in dem Pazifikstaat, dass die Regierung nun d