Pixabay

Die Türkei und Griechenland profitieren vor allem vom Strandurlaub.

Die Türkei und Griechenland wollen ihre Kräfte beim Tourismus und bei infrastrukturellen Projekten bündeln. Das wurde bei einem Treffen der Außenminister beider Länder in Ankara deutlich.

Griechenlands Außenminister Yorgo Gerapetritis hat sich am 5. September in mit seinem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan in Ankara getroff