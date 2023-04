FVW Medien/Screenshot

Die Touristiker von Magaluf wollen keinen Sauftourismus mehr.

Obwohl seit 2020 das sogenannte "Exzessgesetz" gilt, befürchten Touristiker auf den Balearen, dass es auch in diesem Jahr an der Playa de Palma, in Magaluf sowie auch in Sant Antoni auf Ibiza zu Alkohol-Exzessen kommen könnte.

Der balearische Tourismusverband Acotur berichtet, dass im Internet Angebote für Kneipentouren und Partyboote für Magaluf angeboten werden,