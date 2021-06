FVW Medien/KH

Die Einreise nach Griechenland soll weiter erleichtert werden, kündigte der Tourismusminister in Thessaloniki an. Das Bild zeigt Teilnehmer des fvw|TravelTalk Workshops 2020 an der Uferpromenade der zweitgrößten griechischen Stadt.

Wer nicht vollständig geimpft ist oder seine Genesung von Covid-19 nachweisen kann, benötigt derzeit zur Einreise nach Griechenland eine