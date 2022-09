FVW Medien/SP

Birthe Menke, Doktorandin am Department of Design and Communication der University of Southern Denmark, fordert zu fundamentalen Veränderungen auf.

Klimawandel, Inflation und Fachkräftemangel stellen Destinationen in Deutschland vor große Aufgaben. Doch die können nur bewältigt werden, wenn die Bereitschaft vorhanden ist, neu zu denken – so der Tenor des Tourismustags NRW. "Wo soll Verä