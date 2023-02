Imago/Panthermedia

Hongkong lockt nicht nur mit dem beeindruckenden Blick vom Victoria Peak, sondern auch mit kostenlosen Flugtickets.

Hongkong will nach dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen mit einer Charmeoffensive Touristen zurückgewinnen. Dafür verschenkt die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion Flugtickets.

