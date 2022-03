Pixabay

Für die Einreise nach Finnland gilt noch 3G, im Land selbst wurden jedoch alle verpflichtenden Regeln aufgehoben.

In Dänemark, Island, Norwegen und Schweden wurden bereits fast sämtliche Bestimmungen gestrichen – nun folgt Finnland. In allen nordischen Ländern gelten damit nur noch Empfehlungen zum Verhalten während der Pandemie. In Finnland sind die letzten