Tourism Authority of Thailand

Thailand – hier der Kata Beach in Phuket – ist auch für Russen eines der beliebtesten Fernreiseziele.

Die Zahl der russischen Touristenankünfte in Thailand ist in diesem Jahr um mehr als 1000 Prozent gestiegen, da andere beliebte Reiseziele in Europa und anderswo für russische Staatsangehörige nach der russischen Invasion in der Ukraine nur schwer zu erreichen sind.

Nach Angaben von "Bloomberg" verzeichnete das thailändische Tourismus- und Sportministerium zwischen Januar und Juni fast 792.000 Ankün