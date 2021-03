Thomas Bareiß, Tourismus-Beauftragter der Bundesregierung, bleibt optimistisch.

Der Tourismus-Beauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, geht nicht von einem kompletten Auslandsreiseverbot aus.

"Ich denke, dass wir derzeit in Europa kein Reiseverbot verhängen können, weil wir in der Europäischen Union eine Freizügigkeit haben", sagt der CDU-Politiker in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart" einer Mitteilung zufolge. "Freie Grenzen sind was ganz Wichtiges." Die Bundesregierung werde ihren Prüfauftrag zum Reiseverbot voraussichtlich diese Woche abschließen. "Ich glaube, dass wir weniger über Verbote reden sollten. Wir sollten mehr darüber reden, wie wir Reisen möglich machen", sagte Bareiß.Nach Ansicht des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer (Bündnis90/Die Grünen) solltenmit einer Quarantäne belegt werden. "Im Ausland sind Mutationen unterwegs, so dass das Risiko größer ist. Da meine ich, wäre eine Quarantäneanforderung zur Vermeidung von Einschleppung von Infektionen und Mutationen absolut notwendig", sagte Palmer im Politik-Talk der Zeitung "Bild". Lediglich ein Schnelltest nach der Reiserückkehr sei nicht ausreichend. Verbringen sollten die Rückkehrer die Quarantäne in einem Flughafenhotel.Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), hältin der gegenwärtigen Corona-Situation zwar nicht für angebracht. Aber eine Testpflicht nach der Rückkehr sei ausreichend und "ein guter Kompromiss", sagt er in dem Politik-Talk.