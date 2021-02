FVW Medien/HMJ

In Zukunft nur noch mit Impfnachweis? Die Event-Branche – hier das Festival Heimspiel Knyphausen 2019 – hofft auf ein Comeback nach Impfung eines Großteils der Bevölkerung.

Neue Runde in der Diskussion um Impfprivilegien: Der Ticketverkäufer und Konzertveranstalter CTS Eventim will eine Corona-Impfung zur Voraussetzung für die Teilnahme an Veranstaltungen machen. Voraussetzung: genug Impfstoff für alle.