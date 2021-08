Als Müller 2016 nach Berufserfahrungen bei IT-Unternehmen und auch TUI und Thomas Cook in Namibia Rainmaker Travel gründete, waren seine ersten Kunden Betreiber von Lodges und kleine Hotels. "Die hatten oft wenig Erfahrung mit Online-Marketing und außerhalb der Portale und Veranstalter kaum eine eigene Sichtbarkeit im Internet", berichtet er.

Sichern Sie sich eines der Freitickets von AIC Kongress am 1. und 2. September reservieren. Die Teilnahme an den Counter Days Traum- und Fernreisen am 31. August und am Counter TV während der Kongresstage ist ebenfalls kostenfrei, ebenso die Teilnahme an den Webinaren an allen drei Tagen.

Information und Anmeldung unter: Der Service-Center-Betreiber AIC sponsert Freikarten für den fvw|TravelTalk Kongress. Mit dem Code "aic.jetzt" kann man sich kostenlos für denam 1. und 2. September reservieren. Die Teilnahme an denam 31. August und am Counter TV während der Kongresstage ist ebenfalls kostenfrei, ebenso die Teilnahme an den Webinaren an allen drei Tagen.Information und Anmeldung unter: fvw-kongress.de

Aber auch größere Unternehmen und bekannte Destinationen sind seiner Meinung nach zu sehr abhängig von anderen. So zehrten die Provisionen für Portale wie Booking.com schnell 60 bis 80 Prozent des Deckungsbeitrags auf.Inzwischen arbeitet Müller von Kapstadt aus, zumindest bis Corona kam. Es werde oft verkannt, wie schnell die digitale Entwicklung in einigen Regionen Afrikas voranschreite und in Kapstadt gebe es eine sehr aktive Gründerszene mit einer Aufbruchstimmung wie im Silicon Valley.

Als die Corona-Pandemie 2020 Südafrika erreichte, konnte Müller wegen der Reiserestriktionen zeitweilig nicht mehr von Europa aus heimreisen und machte aus der Not eine Tugend. Er gründete eine Niederlassung von Rainmaker in Oberstdorf im Allgäu, zwei deutsche Destinationen sind nach seinen Worten inzwischen Kunde. Als Country Manager DACH von Rainmaker fungiert Cornel Scheuerl.

Mehr dazu

el ist es, mehr Tourismuseinnahmen in den Destinationen und damit bei den Anbietern zu belassen, damit diese wirtschaftlich stabiler und nachhaltiger wirtschaften können." Müller spricht davon, man müsse "Technologie und Digitalisierung demokratisieren und damit jedem noch so kleinen Unternehmen die Möglichkeit geben, perfekt in der digitalen Welt aufgestellt zu sein."





Ob Lodges in Afrika oder mittelständische Hotels in Europa, die Probleme seien oft die gleichen meint, Müller. "Unser Z