Imago / Future Image

Schon Anfang März 2020 fand die "Fotoprobe" für "Harry Potter und das verschwundene Kind" statt. Nun endlich wird es im Mehr! Theater in Hamburg auch aufgeführt.

Es fühlte sich so an, als hätten sich die Fans des Zauberlehrlings den Applaus fast zwei Jahre lang aufgespart. Mit großer Begeisterung hat das Publikum in Hamburg am Sonntag die coronabedingt mehrfach verschobene Premiere des Theaterstücks "Harry Potter und