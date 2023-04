FVW Medien/HMJ

Nüchterne Atmosphäre, tief gehende Gespräche: Aussteller und Einkäufer beim International Roundup 2023 in Boise.

Badlands, Mount Rushmore, Yellowstone: Natururlaub in spektakulären Landschaften ist die Domäne der fünf Bundesstaaten von The Great American West. Der Inlandsboom ist vorbei, nun sollen es europäische Gäste richten. Eindrücke von der Incoming-Messe IRU in Boise.

Der Yellowstone National Park gehört zu den Bestsellern im gesamten USA-Tourismus. Daran änderte auch die Pandemie nichts, im Gegenteil: Die