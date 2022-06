Imago / YAY Images

Kaum ein Land hat so viele Naturschauspiele zu bieten wie Neuseeland, hier ein kochender See in Waimangu auf der Nordinsel.

Nach den USA streicht nun auch Neuseeland die Test-Nachweispflicht für Einreisende. Von kommender Woche an müssen sie keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen. Pflicht bleiben zwei Tests nach Ankunft. Die Regel entfalle per 20. Juni 2022 und damit einen Monat