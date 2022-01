Tourism Ireland

Sanfter, naturnaher Tourismus: Projekte wie der Doolin Cave and Eco Trail im County Clare sollen in Irland noch stärker gefördert und in alle Planungsprozesse integriert werden.

Irlands Tourismusministerin Catherine Martin präsentiert eine Agenda der Sustainable Tourism Working Group zu sanftem Tourismus. Ziel ist es, dass ökologische Nachhaltigkeit in allen politischen und geschäftlichen Entscheidungen im Tourismus berücksichtigt