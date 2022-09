Imago Images

Ein Satellitenbild zeigt die Ausmaße von Hurrikan Fiona.

Als Hurrikan der zweitstärksten Kategorie hat sich der Wirbelsturm "Fiona" Bermuda genähert. Das Sturmzentrum werde in der Nacht (Ortszeit) nah an Bermuda vorbeiziehen und sich am Freitag auf Kanada zubewegen, sagte das US-Hurrikanzentrum NHC am