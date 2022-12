US Geological Survey

Das Epizentrum des Erdbebens in Nordkalifornien.

In Nordkalifornien hat sich ein Erdbeben ereignet. In mehr als 70.000 Haushalten gab es Stromausfälle. Ein Erdbeben der Stärke 6,4 erschütterte am frühen Dienstag das nordkalifornische Eureka-Gebiet, teilte der "US Geological Survey" mit. Das