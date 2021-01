Im größten Staat Südamerikas breitet sich eine hochansteckende Mutation des Coronavirus aus. Wiedereinreisen nach Deutschland sind nur noch unter strengsten Reglementierungen möglich.

Damit ergänzt das Auswärtige Amt die bisherigen Hochrisikoländerundum Brasilien. Alle vier Staaten gehören nicht nur sowieso zu den weltweit am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern, sondern leiden inzwischen unter Mutationen, die für exponentiell steigende Kranken- und Totenzahlen sorgen.Manche Länder wie England haben mittlerweile ein komplettes Einreiseverbot für Menschen aus Südamerika und Portugal verhängt. In Portugal steigen viele Reisende aus Brasilien um.Reisende aus Brasilien nach Deutschland müssen neben der bestehenden Anmeldepflicht und einer Quarantänepflicht von zehn Tagen nun auch den Nachweis eines negativen Covid-19-Tests in deutscher, englischer oder französischer Sprache mitführen. Der zugrundeliegende Test darf maximal 48 Stunden vor Einreise erfolgt sein und muss den Anforderungen des Robert-Koch-Instituts entsprechen. Dieser Test muss bereits in Brasilien erfolgt sein.