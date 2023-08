Joachim Kohler Bremen, Wikimedia

Schmuckstück: Alter Markt in Stralsund.

Die Ostsee-Stadt ist damit bereits die vierte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, die die Abgabe von Reisegästen verlangt. Damit will Stralsund vor allem Infrastruktur-Projekte finanzieren, für die es derzeit an Geld mangelt.

Erhoben werde die Steuer von allen Beherbergungsbetrieben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Dazu zählten zum Beispiel Hotels, Pensio