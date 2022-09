FVW Medien/OG

Fast alle Flüge mussten gecancelt werden: Hermine suchte die Kanaren heim.

Nichts ging mehr auf Gran Canaria und Co: Wegen des Zyklons „Hermine“ wurden am Sonntag praktisch alle Flüge storniert. Zwölf Stunden und mehr warteten tausende Fluggäste am Sonntag auf ihre Abflüge nach Europa – in fast allen Fällen