Nach der Krise durch die Pandemie blickt die Musical-Branche wieder optimistisch in die Zukunft. Die Zuschauer sind zurück, berichtet Marktführer Stage Entertainment.

"Das Publikum kam viel schneller als erhofft wieder zurück – ganz offensichtlich gab es eine große Sehnsucht nach dem gemeinsamen Erleben kultureller Angebote und ein hohes Nachholbedürfnis nach rund 18 Monaten kompletter Durststrecke", erklärte Stage-Entertainment-Sprecher Stephan Jaekel.Das Musical-Unternehmen habe im Laufe des Jahres 2022 wieder die Besucherzahlen von vor der Corona-Zeit erreicht und diese in den vergangenen Monaten sogar übertroffen. "Dieser Trend hält dankenswerterweise auch 2023 an", erläuert der Sprecher.Damit die Zuschauer bleiben, lasse sich Stage Entertainment immer wieder etwas Neues einfallen – zuletzt holte sie das Rap-Musicalüber den ersten Finanzminister der USA nach Hamburg. Dort wird das Musical nur bis zum 15. Oktober zu sehen sein, die Stage ist trotzdem zufrieden."Wir sprechen mit diesem Stück ein neues, junges Publikum an, das Hamilton Bestnoten erteilt. Unsere Besucherinnen und Besucher spüren und kommentieren den überragenden künstlerischen Rang dieses Stückes, nehmen wahr, dass die überwiegend Schwarze Cast ein spannendes Plädoyer für Vielfalt und Toleranz abbildet und dass das Stück musikalisch, energetisch und erzählerisch in eine ganz neue Richtung weist", sagte Jaekel.