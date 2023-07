Brand USA

Trat im Februar die Nachfolge von Tom Garzilli an: Staci Mellman berichtet als Vice President Integrated Marketing direkt an Brand-USA-Chef Chris Thompson.

Das nennt man einen Blitzstart: Kurz nach Amtsantritt der neuen Marketing-Chefin Staci Mellman stellte Brand USA die neue Kampagne vor. Nur ein Zwischenschritt – nun ist knapp ein jahr Zeit bis zum großen Wurf. Mellman ist dafür bestens gerüstet.

"Dies ist nur ein Zwischenschritt", relativiert Staci Mellman die Ende Mai von Brand-USA-Chef Chris Thompson vorgestellte Kampagne "This is where it's