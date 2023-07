Das nennt man einen Blitzstart: Kurz nach Amtsantritt der neuen Marketing-Chefin Staci Mellman stellte Brand USA die neue Kampagne vor. Nur ein Zwischenschritt – nun ist knapp ein Jahr Zeit bis zum großen Wurf. Mellman ist dafür bestens gerüstet.

Mehr dazu

Mediathek zu Brand USA Road Trips Brand USA Road Trips . In der Individuelle Rundreisen sind die ideale Reiseform, um die USA zu erkunden. Kein Wunder also, dass Brand USA seine Insider Guides auch in Deutschland stark vermarktet: Die mehr als 30 Routenverläufe zu unterschiedlichen Themen und US-Regionen sind ideale Tools zur Inspiration und Planung sowohl für Reiseberater als auch für Urlauber – und sie heißen nun auch offiziell. In der Mediathek können Reiseprofis gezielt nach Bundesstaaten und Themen suchen.

Alles unter einen Hut

Travel Week – und was ist mit WTM und ITB?

Hier geht es zur aktuellen Kampagne

"Dies ist nur ein Zwischenschritt", relativiert Staci Mellman die Ende Mai von Brand-USA-Chef Chris Thompson vorgestellte Kampagne "This is where it's at" in zehn Schlüsselmärkten. Denn nachdem im Laufe des vergangenen Jahres viele Konkurrenzdestinationen ihr touristisches Comeback nach der Pandemie feierten, musste die Marketing-Organisation der USA, die schon im November 2021 ihre Grenzen wieder geöffnet hatten, schnell handeln."Wir müssen bei der Urlaubsentscheidung an erster Stelle stehen", gibt Mellman, die im Februar die Nachfolge des langjährigen Marketing-Chefs Tom Garzilli antrat, die Marschrichtung vor. Dazu müsse man potenziellen Besuchern ein Gefühl der Dringlichkeit vermitteln: "Du lebst nur einmal, jetzt ist die Zeit für eine USA-Reise!", dies ist die zentrale Botschaft, die Brand USA rüberbringen will.Der Slogan der Kampagne – auf Deutsch "Hier ist all das möglich" –, mit dem die fünf Videos zu den Themen Abenteuer, Entdeckungsreise, Entspannung, Familienspaß und Gelassenheit enden, spiegelt die Vielfalt der USA wider. Aber lässt sich Vielfalt überhaupt erfolgreich vermarkten? "Natürlich ist das eine Herausforderung", räumt die Marketing-Chefin ein. Aber man löse das dadurch, dass man die Destination aus den Blickwinkeln unterschiedlicher Zielgruppen betrachte.Vielfalt vermarkten, sowohl thematisch als auch regional, damit kennt sich Mellman bestens aus: Auch Visit Florida, wo Mellman zuvor fast zwölf Jahre – zuletzt als Chief Marketing Officer – wirkte, steht stets vor der Crux, unterschiedliche Partner und Inhalte unter einen Hut bringen zu müssen. Und genau diese Aufgabe ist auch beim nächsten großen Schritt von Brand USA zu erledigen.Denn nach der "Interimskampagne" steht nächstes Jahr der große Wurf an: eine wirklich neue Kampagne, die das Markenversprechen der USA überzeugend rüberbringt. "Wir müssen unsere Marke auffrischen", sagt Mellman zur neuen Kampagne, die mit der Werbeagentur Spark entwickelt wird und möglichst zum nächsten IPW (3. bis 7. Mai 2024 in Los Angeles) vorgestellt werden soll.Noch viel Zeit bis dahin? Nicht wirklich: Denn in der Zwischenzeit steht noch die Brand USA Travel Week an, die vom 16. bis 19. Oktober – nach dem Intermezzo in Frankfurt 2022 – wieder in London stattfindet.Diesmal haben sich allein 50 Tourismuschefs, doppelt so viele wie 2022, zum in der Travel Week stattfindenden CEO Summit angesagt – das Brand-USA-Event gewinnt weiter an Stellenwert. Dennoch gilt es für die Marketing-Organisation, über ein mögliches Comeback beim World Travel Market in London oder bei der ITB in Berlin nachzudenken.Leerlauf und Langeweile drohen Staci Mellman also bestimmt nicht. Doch die smarte Touristikerin wird dem Druck standhalten. Davon ist dank ihrer langjährigen Erfahrungen und Kontakte fest auszugehen.Und dies sind die Youtube-Links zu den vier anderen Kampagnenthemen von Brand USA: