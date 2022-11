Umleitung: Andere Route gefällig? Brand USA Road Trips vorstellen? Hier geht es lang zu: Eine Alternative zu Neuengland? Gern im Norden der USA? Kein Problem: Auch die Great Lakes bieten alles, was eine gelungene Rundreise ausmacht – Panoramastraßen, abwechslungsreiche Landschaften, kleine Ortschaften und große Metropolen. Wie wäre es also, wenn Sie Ihren Kunden diesen Routenvorschlag dervorstellen? Hier geht es lang zu: Am Ufer der Großen Seen Newport, Rhode Island (Foto: Brand USA)

Training: Noch mehr Online-Tipps Sie möchten weitere aktuelle Informationen und nützliche Empfehlungen zu Beratung und Verkauf von USA-Reisen? Dann auf zum USA Discovery Program von Brand USA! Das deutschsprachige Training ist kostenlos und setzt sich aus unterschiedlichen Modulen zusammen. Nach erfolgreicher Prüfung winkt die Zertifizierung als USA-Experte. Hier geht es zum USA Discovery Program

Massachusetts spannt den Bogen von maritimen Erlebnissen am Atlantik zu Kultur und Natur in den Berkshires. Der Höhenzug im Westen des Bundesstaats ist ein Mekka nicht nur für Natururlauber, sondern auch für Kulturliebhaber, etwa mit moderner Kunst im Mass Moca in North Adams oder sommerlichen Musik- und Theaterfestivals. Am Meer warten die Halbinsel Cape Cod mit ihren schier endlosen Sandstränden und den vorgelagerten Inseln Martha's Vineyard und Nantucket, das sehenswerte Museumsdorf Plimoth Plantation und Küstenorte wie Salem – bekannt durch seine Hexenprozesse –, Rockport und Manchester-By-The-Sea.New Hampshire bietet einen ähnlichen Mix – aber mit anderem Schwerpunkt. An der recht kurzen Küste empfiehlt sich ein Stopp im kultur- und geschichtsträchtigen Portsmouth, in den White Mountains hingegen durchaus auch ein längerer Aufenthalt. Zu den Highlights gehören dort eine Fahrt mit der Zahnradbahn auf den Mount Washington, die Wanderwege rund um Pinkham Notch und Wildcat Mountain, der malerische Gebirgsort North Conway sowie eine Fahrt auf dem Kancamagus Highway mit grandiosem Panoramablick und Zugang zu den regionaltypischen Covered Bridges, überdachten historischen Holzbrücken.Maine hat die mit Abstand längste Küste aller Neuengland-Staaten – und ist damit ein Dorado für maritime Entdecker. Felsige Buchten wechseln sich mit langen Sandstränden ab. Hafenorte wie Ogunquit, Kennebunkport, Portland, Rockland, Camden oder Lincolnville warten mit Gassen zum Bummeln, schicken Kunstgalerien und guten Restaurants auf. Zahlreiche Leuchttürme säumen die zerklüftete Küste – in Rockland ist ihnen sogar das Maine Lighthouse Museum gewidmet. Nördlichstes Ziel der Rundreise ist der Acadia-Nationalpark mit seinen Buchten, Wäldern und Bergen, darunter Cadillac Mountain, höchste Erhebung der gesamten US-Atlantikküste.Der Name sagt (fast) alles – Vermont bedeutet "grüne Berge", und der Green Mountains National Forest ist denn auch das Aushängeschild des Neuengland-Staats. Im Herbst verzaubert er mit seiner Laubfärbung, ganzjährig lockt er Outdoor-Fans zum Hiken und Biken an. Auf der Strecke laden typisch neuenglische Orte wie Woodstock, Londonderry sowie – an der Panoramastrecke Route 7a – Manchester und Bennington zu einem Stopp ein, und zu einer der insgesamt mehr als 100 Covered Bridges des grünen Bundesstaats ist es nie weit.Westport, Old Saybrook und Mystic lauten die Etappenziele an der Küste von Connecticut. Nicht verpassen sollte man das nach der bekannten Schauspielerin benannte Katharine Hepburn Cultural Arts Center sowie Mystic Seaport, eines der größten maritimen Museen der USA mit Museumshafen. Auch die Architektur der Küstenorte lässt die Geschichte der Region lebendig werden.Rhode Island ist der kleinste Bundesstaat der USA – und bietet dabei allerhand Glamour und Charme. Aushängeschild ist – neben der Hauptstadt Providence – einer der ältesten amerikanischen Ferienorte der Reichen und Schönen: In Newport, das nach den langen Sandstränden der Narragansett Bay erreicht, lassen sich längs des Cliff Walk viele Herrenhäuser aus dem Gilded Age im ausgehenden 19. Jahrhundert ebenso besichtigen wie die International Tennis Hall of Fame.Gesamtstrecke knapp 1700 Kilometer.Empfohlene Reisedauer 11Tage.