Reise durch die Jahrtausende

Den Beginn der Bronzezeit in den VAE markieren die mehr als 500 kreisförmigen Gräber, die so genannten Bienenkorbgräber, in den Ausläufern des Jebel Hafit (1249 Meter) südlich von Al Ain. Neben Keramik entdeckte man in den 5000 Jahre alten Gräbern auch Stücke aus Kupfer. Im Hili Archaeological Park fanden Archäologen neben Resten von Gerste, Weizen und Dattelpalmen Bronzegegenstände, Töpferwaren und Hinweise auf Haustiere sowie eines der ältesten Beispiele der Faladsch-Bewässerung. Ein breites Spektrum an Lehmbauten – Wohnhäuser, Türme und Paläste – hinterließen die sesshaft gewordenen Wüstenbewohner ebenfalls in der Umgebung von Al Ain.