Die Highlights der Route auf einen Blick

Routenplaner: Hier geht es lang! Bei dieser Tour kommt es nicht auf Tempo und Effizienz an – aber um Genuss und Entspannung setzen eine gute Vorbereitung voraus. Hier gibt es den detaillierten Reiseverlauf zum Herunterladen und Weiterleiten:

Weinstraßen im Nordosten der USA Hershey Chocolate World (Foto: Brand USA)

Etwas mehr als 1200 Kilometer in zehn Tagen – das klingt genauso entspannt, wie eine Weinreise nun einmal sein soll. Nicht Tempo, sondern Muße und Genuss charakterisieren diese Reise derGestartet wird in New York City – und das nicht nur, weil der Big Apple generell das ideale Gateway für den Nordosten der USA ist. Denn hier hat sich wie in vielen amerikanischen Großstädten eine starke Weinkultur etabliert von der kleinen Bar bis zum urbanen Winzerbetrieb. So bietet die City Winery New York in Soho mit ihren 300 französischen Eichenholzfässern neben edlen Tropfen auch eine exquisite Küche und gute Livemusik – genau der passende Auftakt für eine Weinreise.New Jersey gehört zu den unterschätzten US-Destinationen – und das gilt auch für Weinreisen. Auf dem Weg nach Cape May besteht denn auch nicht nur die Chance, in diversen Winzereien wie Amalthea Cellars Farm, White Horse oder Hawk Haven einzukehren, sondern auch Highlights wie die renommierte Princeton University zu besichtigen oder die Aussicht zu genießen vom Cape May Lighthouse oder von Lucy the Elephant, einer überdimensionalen Elefantenstatue in Margate.