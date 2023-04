Umleitung: Andere Route gefällig? Brand USA Road Trips : Genießer kommen auf den Die grobe Richtung stimmt – aber thematisch darf es mal etwas anderes sein? Die Region Pacific Northwest spielt eine wichtige Rolle in weiteren: Genießer kommen auf den Weinstraßen durch den Pazifischen Nordwesten auf ihre Kosten, für Musikfans ist Music Trails: Die Pazifikküste genau das Richtige. Heceta Head Lighthouse, Oregon (Foto: Brand USA)

Training: Noch mehr Insider-Tipps Sie möchten weitere aktuelle Informationen und nützliche Empfehlungen zu Beratung und Verkauf von USA-Reisen? Dann auf zum USA Discovery Program von Brand USA! Das deutschsprachige Training ist kostenlos und setzt sich aus unterschiedlichen Modulen zusammen. Nach erfolgreicher Prüfung winkt die Zertifizierung als USA-Experte. Hier geht es zum USA Discovery Program

Eine weitere spannende Metropole wartet. Seattle , dessen tolle Lage zwischen Bergen und Bucht sich am besten bei einer Hafenrundfahrt erschließt, bietet alle Vorzüge einer modernen Großstadt – darunter Highlights wie den bunten Pike Place Market, das quirlige Chinatown und das Wahrzeichen Space Needle, von dem sich ein herrlicher Panoramablick auf die Stadt bietet.Kulturinteressierte dürfen die Glasskulpturen bei Chihuly Garden and Glass und den Olympic Sculpture Park nicht verpassen – von dem von Stararchitekt Frank O. Gehry gestalteten Museum of Pop Culture in der Heimat der Grunge-Musik ganz zu schweigen.Nun geht es bergauf – ein vulkanisches Trio wartet. Im Mount Rainier National Park mit dem 4392 Meter hohen aktiven Vulkan erlebt man eine vielfältige Flora und Fauna. Der Mount St. Helens erlangte durch einen spektakulären Ausbruch 1980 traurige Berühmtheit – eine Dokumentation und die Spuren der Naturkatastrophe sind im National Historic Monument zu bewundern. Hoch hinaus geht es am Mount Hood mit zwölf Gletschern, ganzjährig guten Schneebedingungen und sechs Skiresorts, die von Seen, Wäldern und Wiesen gesäumt sind. Krasses Kontrastprogramm: Der Crater Lake National Park, vor über 7000 Jahren als Folge einer vulkanischen Eruption entstanden, ist der tiefste See der USA und einer der tiefsten weltweit.Die Siskiyou Mountains und das Oregon Caves National Monument locken mit zahlreichen Höhlen, den "Marmorhallen von Oregon" mit geologischen Meisterwerken, uralten Fossilien, spektakulären Steinformationen und Fledermäusen. Über den Oregon Coastal Highway geht es ins Willamette Valley , Oregons bestes Weingebiet mit mehr als 300 Winzern (Spezialität Pinot Noir) – ideal für den einen oder anderen Stopp auf dem Weg zurück nach Portland.Gesamtstrecke mehr als 1800 Kilometer.Empfohlene Reisedauer 9 Tage