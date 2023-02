Natur: Die andere, grüne Seite Tokios

Lust auf eine Auszeit vom Großstadtleben? Dann bieten sich Tagesausflüge an, denn: Von Tokios Stadtzentrum ist der Weg in die schöne Natur alles andere als weit.Ab dem Bahnhof Shinjuku zum Beispiel erreicht man in knapp einer Stunde das Naherholungsgebiet Takao-san. Tokios Hausberg ist gerade mal 599 Meter hoch. Wer sich den 90-minütigen Aufstieg zum Gipfelglück nicht zutraut, kommt auch per Seilbahn oder im Sessellift schon bis auf 472 Meter. Das Panorama hoch oben und vor allem der Blick auf den Fuji sind eine Attraktion für sich.Extra-Bonbons: Tokios höchstgelegener Biergarten zum Einkehren, der Takaosan-Yakuo-Tempel zum Beten und das Onsen-Thermalbad am Fuße des Berges für das entspannende Badevergnügen. Tipp: In der zweiten Hälfte des Novembers erreicht die Laubfärbung in den umgebenen Wäldern ihren Höhepunkt.