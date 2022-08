Pure Lebensfreude: Vom 17. Februar bis 5. März 2023 feiert Sydney den ersten WorldPride der südlichen Hemisphäre.

2023 findet der WorldPride zum ersten Mal in seiner Geschichte in der südlichen Hemisphäre statt. Vom 17. Februar bis 5. März 2023 feiert Sydney das globale LGBTQIA-Event. Exklusive Urlaubspakete mit Tickets zu den begehrtesten Veranstaltungen sind schon heute bei Australia Tours buchbar.

Neben der Mardi Gras Parade am Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras (25. Februar 2023) wird es beim Sydney WorldPride 2023 mehr als 300 Veranstaltungen geben, darunter Sport, Kunst und natürlich große Tanzpartys. 17 Tage lang feiert die Hauptstadt des australischen Bundesstaates New South Wales ein großes Fest zu Ehren der Schönheit und Vielfalt Australiens und der ganzen Region Asien-Pazifik.

So geht's zur Buchung Australia Tours auf Weitere Infos zum Sydney WorldPride 2023 und Buchungsoptionen gibt es beiauf gday-gay.de/ . Bei Fragen hilft das Team der Australienspezialisten gern weiter – per E-Mail an gg@australiatours.de oder telefonisch unter +49-83 74-24 07 30.

Konkurrenz fürs Sydney Opera House: Großer Auftritt beim Sydney WorldPride 2023.

Für Kunden, die an der Sydney WorldPride 2023 teilnehmen möchten, hat Destination NSW exklusive Urlaubspakete mit Australia Tours im Angebot. Da manche der Hauptveranstaltungen des Programms bereits ausverkauft sind, ist dies für Reisende eine der wenigen Möglichkeiten, an die begehrten Tickets zu kommen. Wer die Reise mit Australia Tours bucht, sichert seinen Kunden einen garantierten Platz bei vier der aufregendsten Veranstaltungen des Sydney WorldPride 2023:

Das Eröffnungskonzert wird in dem Park The Domain zu Füßen von Sydneys Hochhäusern zelebriert.

Live and Proud Das Eröffnungskonzert des Sydney WorldPride präsentiert von American Express. Unter der Moderation von Casey Donovan und Courtney Act werden die besten australischen Sänger und Musiker die WorldPride-Party einläuten.

Die Sydney WorldPride 2023 feiert die ganze Vielfalt Australiens.

Domain Dance Party Mit sieben Stunden Tanzparty wird sie das größte Circuit Event unter der Überschrift LGBTQIA+ (Lesbian, Gay, Bi, Transsexual, Queer, Intersex und Asexual) sein, das Australien je gesehen hat. Die besten lokalen und internationalen DJs sind mit von der Partie.

Viel Platz für die große Party am Bondi Beach von Sydney.

Bondi Beach Party präsentiert von Optus. Einen Tag lang wird das beliebteste Strandviertel Sydneys, Bondi Beach, für 12.000 Menschen zum angesagtesten Club der Stadt – der ideale Ort um sich danach von sieben Stunden Party mit der weltweiten Queer-Community zu erholen und präsentiert von dem Telekommunikationsunternehmen Optus.

Gute Laune unterm Regenbogen.

Rainbow Republic präsentiert von Optus. Sechs Stunden Live-Musik, DJs und Performances im The Domain zum krönenden Abschluss des Sydney WorldPride – eine Veranstaltung für Jung und Alt, ebenfalls mit Unterstützung von Optus.

Und nach der großen Party? Was liegt da näher als eine Verlängerung der Reise, um all das zu genießen, was der vielfältige Bundesstaat New South Wales zu bieten hat: Entspannung in den Weinbergen des Hunter Valley, der ältesten Weinregion Australiens. Frische Luft tanken und Wandern im Blue Mountains National Park (Unesco-Weltnaturerbe). Surfen und den alternativen Lifestyle in Byron Bay genießen.