Umleitung: Andere Route gefällig? Brand USA Road Trips infrage: Für Karibik-Fans empfiehlt sich USA und Sonne klingt schon mal gut? Aber Ihr Kunde möchte diesmal nicht nach Florida? Wenn es noch etwas exotischer sein darf, kommen zwei weitere Routen derinfrage: Für Karibik-Fans empfiehlt sich Inselhüpfen in Puerto Rico und auf den US Virgin Islands . Und wenn Zeit und Geld noch weniger eine Rolle spielen, sind Inselerkundungen auf Hawaii eine weitere Alternative. Busch Gardens, Tampa, Florida (Foto: Brand USA)

Training: Noch mehr Insider-Tipps Sie möchten weitere aktuelle Informationen und nützliche Empfehlungen zu Beratung und Verkauf von USA-Reisen? Dann auf zum USA Discovery Program von Brand USA! Das deutschsprachige Training ist kostenlos und setzt sich aus unterschiedlichen Modulen zusammen. Nach erfolgreicher Prüfung winkt die Zertifizierung als USA-Experte. Hier geht es zum USA Discovery Program

Auf der Strecke am Atlantik gen Norden drängen sich viele Stopps auf.zeigt sich von seiner grünen Seite in den Morikami Museum & Japanese Gardens und den Wakodahatchee Wetlands. Das wohlhabendelockt mit gehobenen Einkaufsmöglichkeiten auf der Worth Avenue und Kultur im Flagler Museum.beeindruckt mit Kontrasten: Das Kennedy Space Center mit seinen interaktiven Raumfahrterlebnissen gab der Space Coast ihren Namen, an der Küste demonstrieren viele Surfer ihre Künste, und auf Merritt Island befindet sich ein nahezu unberührtes Naturschutzgebiet.Viermal Disney, dreimal Seaworld, zweimal Universal –ist durch seine großen Themenparks mit ihren Shows, Rides und Paraden weltbekannt. Der Spaß kennt keine Grenzen, dafür sorgen etwa Old Town Kissimmee mit nostalgischen Fahrgeschäften, Unterhaltungsangeboten und Geschäften, der International Drive mit weiteren unzähligen Restaurants, Attraktionen und Aktivitäten sowie Legoland im nahen Winter Haven auch für jüngere Kinder. Zum Shopping geht es in die Premium Outlets, die Mall at Millenia (exklusive Mode) und die Souvenirshops am I-Drive.Zurück an den Atlantik –ist Motorsportfans bekannt durch seine Rennstrecke, die Hall of Fame of America und mit dem Auto befahrbare Strandabschnitte. Das ist aber längst nicht alles – der Ferienort begeistert mit 37 Kilometer Stränden, Livemusik auf der Promenade, der historischen Pier, dem Wasserpark Daytona Lagoon, Achterbahnen und anderen Attraktionen. Ganz anders dagegen: Die älteste durchgehend besiedelte und von Europäern gegründete Stadt in den USA ist geprägt durch spanische, englische, griechische, indianische und afroamerikanische Einflüsse – eine Zeitreise führt durch die engen Straßen, in eines der vielen Museen, zur Festung Castillo de San Marcos, zum "Jungbrunnen" von Ponce de Leon und zum Oldest Wooden Schoolhouse.Auf dem Weg gen Westen durchquert man das touristisch noch wenig entwickelte Zentralflorida.gilt als Mekka für Reiter, aber auch Outdoor-Fans kommen bei Kajaktouren in kristallklaren Flüssen und beim Wandern auf ihre Kosten. Mehrere Quellseen laden zum Baden ein – oder dienten wie Silver Springs als Dschungelkulisse für Hollywood-Filme. Zwei Großstädte bieten sich als Etappenziele an:besticht durch das lateinamerikanische Viertel Ybor City und heißt Familien willkommen in Attraktionen wie dem afrikanisch geprägten Themen- und Tierpark Busch Gardens, dem Lowry Park Zoo und dem Florida Aquarium. Auchhat neben preisgekrönten Stränden und geschützter Natur in State Parks wie Fort De Soto Park eine Menge zu bieten, etwa Top-Attraktionen wie das Salvador Dalí Museum sowie ein breites Gastronomie- und Shopping-Programm.Nun geht es an der Golfküste Richtung Süden. Das Aushängeschild vonist The Ringling. Vom Zirkusmagnaten John Ringling gegründet, umfasst es eines der renommiertesten Kunstmuseen der USA, das Circus Museum und das historische Herrenhaus Ca' d'Zan. Shopping und ein Strandbesuch sollten aber auch hier drin sein. Dasselbe gilt für den nächsten Stoppmit den beiden Barriereinseln Sanibel und Captiva. Wer dort Alligatoren, Vögel und andere Wildtiere sehen will, unternimmt am besten einen Kajakausflug vom J.N. "Ding" Darling National Wildlife Refuge auf Sanibel aus. Und auchwartet mit Kontrasten auf: Außerhalb der Stadt, bekannt für ihre Kunstgalerien, schicken Boutiquen, Gourmetrestaurants und Strände, lädt der Everglades-Nationalpark zum "Versumpfen" ein. Bei einer Paddelpartie oder motorisierten Bootstour stößt man auf Seekühe, Alligatoren, Weißwedelhirsche und unzählige Vogelarten.Auf den Florida Keys dreht sich vieles (nicht alles!) ums Wasser. Instehen für Taucher und Schnorchler ein künstlich angelegtes Riff in Form eines versenkten Kriegsschiffs sowie der John Pennekamp Coral Reef Underwater Park auf dem Reiseplan. Auch eine Bootstour mit der aus dem Hollywood-Film bekannten African Queen oder einem Glasbodenboot bietet sich an.südlichster Ort der USA, ist für sein Nachtleben, Wassersport und einstiger Wohnort von Ernest Hemingway bekannt und am besten zu Fuß zu erkunden. Zum Pflichtprogramm gehören die lebhafte Duval Street mit ihren Shops, Bars und Cafés, das Hemingway Home & Museum und der Key West Cemetery mit originellen Inschriften auf den Grabsteinen. Auf dem Overseas Highways geht es über 42 Brücken zurück zum Start und Ziel dieser Florida-Reise.Gesamtstrecke rund 1800 Kilometer.Empfohlene Reisedauer 9 Tage