Umleitung: Andere Route gefällig? Brand USA Road Trips sind schon die meisten freigeschaltet. Wie wäre es mit einer Rundreise ab/bis San Francisco durch den Norden Kaliforniens? Hier geht es zu Shopping schön und gut – aber Ihr Kunde möchte sich gern auf eine bestimmte Route konzentrieren? Kein Problem, von den insgesamt über 30 Routen dersind schon die meisten freigeschaltet. Wie wäre es mit einer Rundreise ab/bis San Francisco durch den Norden Kaliforniens? Hier geht es zu Riesige Bäume und uralte Wälder Little Haiti, Miami, Florida (Foto: Brand USA)

Training: Noch mehr Insider-Tipps Sie möchten weitere aktuelle Infos und nützliche Hinweise zu Beratung und Verkauf von USA-Reisen? Dann auf zum USA Discovery Program von Brand USA! Das deutschsprachige Training ist kostenlos und setzt sich aus unterschiedlichen Modulen zusammen. Nach erfolgreicher Prüfung winkt die Zertifizierung als USA-Experte. Hier geht es zum USA Discovery Program

Everything's bigger in Texas – diese Devise gilt auch fürs Einkaufen in den beiden großen Gateways: Inladen Grapevine Mills und Galleria Dallas mit jeweils rund 200 Läden zum Kreditkartentest ein, aber auch The Shops at Clearfork in Fort Worth sowie Plaza at Preston Center und Highland Park Village sind einen Bummel wert. Und ", we have a problem" gilt garantiert nicht für den Einkauf: In der Galleria mit über 375 Geschäften oder im River Oaks District mit seinen Luxus- und Designerboutiquen sollte sich allemal etwas finden.Exklusiv shoppen in Florida? Das geht nicht nur in der Worth Avenue in Palm Beach oder in der Fifth Avenue in Naples, sondern auch rund um den großen Hub, so etwa auf der Miracle Mile in Coral Gables, in der Lincoln Road und in den Bal Harbour Shops. Wenn es eine Nummer größer sein soll, empfehlen sich The Falls in Kendall, die Dadeland Mall und natürlich Sawgrass Mills, mit über 350 Geschäften eine der größten Outlet Malls in den USA.In Chicago gehört die Haupteinkaufsstraße zu den Top-Attraktionen – für die als Magnificent Mile bekannte North Michigan Avenue mit den drei Einkaufszentren The Shops at North Bridge, Water Tower Place und 900 North Michigan Shops sowie 450 Läden braucht man Kondition und eine leistungsfähige Kreditkarte. Noch Lust und Budget? Nördlich der Windy City wartet Gurnee Mills mit rund 200 Geschäften.Gleich drei Shopping-Ziele stellt Brand USA an der Ostküste vor. Außerhalb von Philadelphia lohnt es sich, die Premium Outlets und die King of Prussia Mall anzusteuern, im Stadtzentrum geht es dann zu Macy's sowie in die Rittenhouse Row.wird seinem Ruf als "europäischste Stadt" der USA gerecht: Nicht nur die Attraktionen, sondern auch Einkaufsgelegenheiten wie Faneuil Hall, Copley Place Mall und Prudential Center sind fußläufig erreichbar. "Shop 'til you drop" heißt es auch in New York City – ob nun in Manhattan auf der Fifth Avenue, in den Shops at Columbus Circle und im Westfield World Trade Center oder aber vor den Toren des Big Apple im Newport Centre oder in den Woodbury Common Premium Outlets.Zwölf Großstädte in zehn Bundesstaaten.