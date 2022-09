Die Highlights der Route auf einen Blick

Fast 160 Jahre ist es her, dass sich Nord- und Südstaaten im Bürgerkrieg unerbittlich bekämpften. Die fünftägige Rundreise durch den Osten im Rahmen der Seriezieht auch weniger geschichtsinteressierte Reisende in ihren Bann.Die Tour beginnt und endet in Washington – die US-Hauptstadt hat auch in Sachen Bürgerkrieg für historisch Interessierte eine beeindruckende Vielfalt an Eindrücken und Erlebnissen parat. An Abraham Lincoln, den US-Präsidenten während des Bürgerkriegs von 1861 bis 1865, erinnern das berühmte Memorial am Westende der National Mall und das Ford's Theater, wo Lincoln ermordet wurde. Zu den weiteren Highlights gehören das African-American Civil War Memorial und der während des Kriegs angelegte Militärfriedhof in Arlington.Der Osten der USA war Schauplatz vieler wichtiger Schlachten. In Virginia erfahren Reisende, wo die Truppen der Union und der Konföderation aufeinanderstießen, darunter Manassas, Fredericksburg, Spotsylvania und Richmond. In der Hauptstadt von Virginia, wo mehrere Denkmäler der Konföderierten in den vergangenen Jahren entfernt wurden, erinnert zudem die Maggie L. Walker National Historic Site ans Leben der Tochter eines ehemaligen Sklaven, die als erste afroamerikanische Frau in den USA eine Bank gründete.Trotz reicher Geschichte muss auch Zeit und Muße bleiben, die Natur von Virginia zu genießen. Der Besuch der Blue Ridge Mountains und des Shenandoah National Park startet mit einer Fahrt über den spektakulären Skyline Drive mit seinen 75 Aussichtspunkten, ehe mehr als 800 km Wanderwege dazu einladen, tiefgrüne Wälder, tosende Wasserfälle, unglaubliche Aussichten und eine einzigartige Tierwelt zu erkunden.Zurück in die Geschichte – im Harpers Ferry National Historical Park geht es wieder auf Zeitreise ins 19. Jahrhundert. In Harpers Ferry kam es im Zuge der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei zu einem Aufstand – heute lassen sich hier Schlachtfelder, Museen, aber auch Wanderwege und eine Vielzahl von traditionellen Tavernen und Geschäften erkunden.Diese Schlacht wurde in Filmen, Büchern und Songs verewigt: Gettysburg ist Synonym für die Grausamkeit des Bürgerkriegs – hier wendete sich das Kriegsglück zugunsten der Unionstruppen. Im National Military Park und in mehreren Museen wird die Geschichte lebendig. Und hier hielt Abraham Lincoln 1863 die Gettysburg Address, eine der bekanntesten Reden der US-Geschichtein der der Präsident das demokratische Selbstverständnis der Vereinigten Staaten ausdrückte.Gesamtstrecke etwa 620 Kilometer.Empfohlene Reisedauer 5 Tage.