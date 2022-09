Umleitung: Andere Route gefällig? Brand USA Road Trips werfen, die durch mehr als ein Dutzend Bundesstaaten an der Atlantikküste führt: Ihre Kunden sind eher am Nordosten der USA interessiert? Möchten womöglich mehr über die Siedlungsgeschichte erfahren? Dann sollten Sie einen Blick auf die folgende Route derwerfen, die durch mehr als ein Dutzend Bundesstaaten an der Atlantikküste führt: Auf den Spuren der Pilgerväter The Alamo, San Antonio (Foto: Brand USA)

Ein alter Diner, eine historische Tankstelle – Nostalgie prägt diesen Abschnitt der Route 66 in Oklahoma, zu denen ein Museum in Clinton alles Wissenswerte liefert. Schnell stellt sich Highway- und Wildwest-Romantik ein, zumal die legendäre Fernstraße oft dem ursprünglichen Verlauf (mitunter sogar mit dem Originalasphalt!) folgt – auch nach dem Passieren der texanischen Grenze. In Texas legt man am besten Stopps in Amarillo mit der Cadillac Ranch und im beschaulichen Dorf Adrian mit dem Midpoint Café ein, das genau auf halber Strecke zwischen Chicago und Los Angeles liegt.New Mexico besticht durch seine Vielfalt. Empfohlen wird ein Trio an Stopps: Santa Fe ist für seine Architektur im Pueblo-Stil bekannt und gilt als Hochburg für kreative Kunst, allen voran mit dem bekannten Georgia O’Keeffe Museum. In Roswell wurde 1947 angeblich ein UFO gesichtet, der Ort zieht mit dieser Story immer noch viele Besucher an. Und die Carlsbad Caverns gelten als eines der berühmtesten Höhlensysteme der Welt.Zurück nach Texas – und damit auch ein wenig nach Deutschland. Denn im Hill Country siedelten sich viele deutsche Auswanderer an, in Orten wie Fredericksburg sind sie allgegenwärtig.Ganz andere Eindrücke halten die beiden folgenden Städteziele bereit: In San Antonio, Tor zu Lateinamerika, gibt es lebendige Geschichte in der alten Missionsstation Alamo und Tex-Mex-Kultur und -Kulinarik längs des bekannten River Walk. Und Texas' Hauptstadt Austin ist ein Mekka für alle Fans von Live-Musik – nicht nur während Festivals wie Austin City Limits und SXSW, sondern auch täglich in den zahlreichen Clubs der Stadt.Gesamtstrecke gut 2800 Kilometer.Empfohlene Reisedauer 10 Tage.