Das heutige Programm beinhaltet Glenwood Springs mit heißen Quellen, denen Heilkräfte nachgesagt werden, Wildwasser-Rafting auf dem Colorado oder Roaring Fork und den Glenwood Caverns Adventure Park mit Höhlentouren und Fahrgeschäften. Grand Junction liegt im "Obstgarten Colorados" und lädt zum Spaziergang durch Weingärten, zur Weinverkostung und im Sommer und zum Bummel über den Bauernmarkt ein. Der nahe Rim Rock Drive beim Colorado National Monument bietet auf 37 km Länge grandiose Aussichten – mit ein bisschen Glück auch auf wilde Tiere wie Dickhornschafe und Kragenechsen.Tiere in allerlei Erscheinungsformen stehen auf dieser Etappe im Fokus: Im Dinosaur National Monument gibt es in Felsen eingeschlossene Dinosaurierknochen und Fossilien zu sehen – und mit etwas Glück Elche oder Maultierhirsche. McKee Springs wartet mit antiken Felszeichnungen auf. Die Flaming Gorge mit ihren roten Felsen wird ihrem Namen voll gerecht. Rund um die historische Bergbaustadt Rock Springs sind Wildpferde zu Hause – gut zu sichten auf dem Pilot Butte Wild Horse Scenic Loop. Und nahe der Kleinstadt Jackson, die mit Postkutschenfahrten und Rodeos an die Pionierzeit erinnert, leben Wapitis, die man im Winter bei einer Pferdeschlittenfahrt beobachten kann.Durch den Grand Teton National Park geht es zum Yellowstone , dem ersten Nationalpark der USA, mit seinen vulkanischen Quellen. Neben dem Klassiker, dem Old Faithful Geyser, der mehrmals täglich heißes Wasser in die Luft speit, gibt es viele weitere Naturwunder wie heiße Quellen, Geysire und Naturbecken zu bestaunen, aber auch Wildtiere wie Wölfe, Elche, Bisons und Bären.Nicht verpassen sollte man im pittoresken Livingston die Kunstgalerien und das Museum des Livingston Depot Center, das die Geschichte der Eisenbahn präsentiert. Durchs Tal des Yellowstone River geht es nach Billings, dessen Museen die Geschichte und Kultur des Wilden Westens schildern. Einen Abstecher lohnt das bekannte Little Bighorn Battlefield, Schauplatz der Niederlage von General Custer 1876. Im Theodore Roosevelt National Park empfiehlt sich der Scenic Loop Drive, um die Weite der Northern Great Plains und Badlands zu erleben, die immer noch von Bisons durchstreift werden.Im Painted Canyon Visitors Center erwartet einen eine spektakuläre Aussicht auf die Badlands. Durch den Spearfish Canyon geht es zur historischen Bergbaustadt Deadwood, einst ein Schauplatz des Goldrausches und letzte Ruhestätte der Wildwest-Helden Calamity Jane und Wild Bill Hickok. Der nächste Halt Sturgis ist durch die Motorcycle Rally weltbekannt – für Biker lohnt auch ein Besuch des Motorradmuseums. Rapid City wartet mit lebensgroßen Bronzestatuen von US-Präsidenten und einer Vielzahl von Galerien, Museen und Restaurants auf.Für den Sonnenaufgang über dem Mount Rushmore mit den ikonischen Porträts der vier US-Präsidenten lohnt sich ein früher Start. Ebenso beeindruckend: das Crazy Horse Memorial zu Ehren des berühmten Häuptlings der Lakota, das sich immer noch im Bau befindet. Der nahe Custer State Park ist wegen seiner Büffelherden und Panoramastraßen beliebt, Hot Springs wegen seiner ältesten Attraktion, der Therme Evans Plunge Mineral Springs. Einen Besuch lohnt auch die antike Sinkhöhle Mammoth Site, in der die fossilen Überreste von 61 Mammuts gefunden wurden.Das Museum of the Fur Trade in Chadron präsentiert die Geschichte des Pelzhandels, und im Fort Robinson State Park dreht sich alles um den legendären Häuptling Crazy Horse und den Cheyenne Outbreak. Beim Scotts Bluff National Monument besteht die Möglichkeit, auf einem Originalabschnitt der ehemaligen Siedlerroute des Oregon Trail zu spazieren. Und Cheyenne, die Hauptstadt von Wyoming, bietet Wildwest-Atmosphäre, ein Besucherzentrum mit interaktivem Museum und viele Westernläden, in denen man Cowboystiefel und -hüte erstehen kann.Im Rocky Mountain National Park empfiehlt sich die Trail Ridge Road mit fantastischer Aussicht auf Sundance Mountain und Tombstone Ridge. Seeblick ist in Grand Lake und am Ufer des Lake Granby garantiert, und Winter Park Resort ist ideal für eine Wanderung, ehe es zurück nach Denver geht.Gesamtstrecke mehr als 3300 Kilometer.Empfohlene Reisedauer 14 Tage