Loic Lagarde/Atout France

Maritime Location: Der Workshop fand in La Rochelle in der Region Nouvelle-Aquitaine am Atlantik statt.

Rund 25 Veranstalter und Reisebüros aus Deutschland nahmen im Oktober Kurs auf die französische Hafenstadt La Rochelle und die Atlantikregion Nouvelle-Aquitaine. Nach dem Vorprogramm mit vier Fam Trips trafen die deutschen Reiseprofis bei einem zweitägigen Workshop auf mehr als 30 französische Partner der Gemeinschaftsaktion von Atout France – Französische Zentrale für Tourismus.