Nebenstraßen, Strände und Bayous

Auf unbekannten Wegen: Ein Roadtrip durch die beiden Bundesstaaten im Süden öffnet den Zugang zu atemberaubenden Landschaften, sehenswerten Attraktionen und spannenden Städten. Eine neue, spannende Folge der SerieOb Country, Blues oder Rock – in Austin wird schnell klar, woher die Stadt ihren Spitznamen "Live-Musik-Hauptstadt der Welt" hat. Doch die lebendige Studentenstadt lockt nicht nur mit Clubs und Kneipen, sondern auch mit Food Trucks und bunten Wandgemälden. Der Zilker Park mit dem Badesee Barton Springs ist eine grüne Oase mitten im Zentrum.Bevor es weiter gen Osten geht, empfiehlt sich ein Abstecher ins Texas Hill Country mit seinen sanft geschwungenen Hügeln, von Wildblumen bedeckten Wiesen und malerischen Städtchen mit Galerien und Museen, Boutiquen und Barbecue. Tipp: Fredericksburg, das nebentexanischer Lebensart seine deutschen Wurzeln pflegt mit Biergärten und Weinkellereien.Houston bietet mit dem Space Center eine einmalige Attraktion nicht nur für Raumfahrtfans – und natürlich alles, was man von einer Millionenstadt erwarten darf. Das Kulturspektrum reicht von Street Art bis zu Museen und Spielstätten von Weltruf, die Gastronomie von der Privatbrauerei bis zum Fine Dining.Entspannende Alternative zum urbanen Flair sind die ausgedehnten Strände von Galveston Island und der weitere Verlauf der Golfküste im nahen "Outback Louisianas". Auf dem Creole Nature Trail lassen sich Vögel und andere Wildtiere beobachten.Lake Charles ist das Gateway nach Louisiana – und bietet alles, was den tiefen Süden der USA ausmacht. Hier kann man mehr über die Geschichte des Mardi Gras erfahren, durch das historische Viertel schlendern und die hervorragende Küche genießen. Frische Meeresfrüchte und andere lokale Spezialitäten locken auch entlang des Cajun Corridor Byway. Für noch mehr Southern Feeling sorgen die von moosbehangenen Bäumen gesäumten Byways auf dem Weg nach New Orleans."The Big Easy" – New Orleans wird seinem Ruf gerecht als bunte, lässige City mit pulsierendem Nachtleben, einer vom Jazz geprägten dynamischen Musikszene und einer einzigartigen Küche, in der sich kulinarische Einflüsseaus der französischen, afrikanischen und amerikanischen Kultur verbinden. Die beiden historischen Viertel markieren die Kontraste der Stadt: Das French Quarter steht für Unterhaltung und Shopping, der Garden District für relaxte Bummel zwischen gediegenen Villen mit tropischen Gärten.Gesamtstrecke etwa 830 Kilometer12 Tage