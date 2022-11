Umleitung: Andere Route gefällig? Brand USA Road Trips . Hier geht es zu einer weiteren Route in der Region – als Alternative oder Erweiterung von "Nationalparks und Ureinwohner-Kultur": Ihr Kunde "kennt" den Grand Canyon schon? Er möchte andere Schwerpunkte im Südwesten der USA setzen? Oder diese Reise um weitere Etappen ergänzen? Kein Problem, dazu gibt es ja die. Hier geht es zu einer weiteren Route in der Region – als Alternative oder Erweiterung von "Nationalparks und Ureinwohner-Kultur": Canyons, Hochebenen und Hoodoos Mesa Verde, Colorado (Foto: NPS)

Auf dem Weg zum Grand Canyon empfehlen sich drei Stopps. Montezuma Castle ist eine mehr als 800 Jahre alte Pueblo-Felssiedlung des Sinagua-Stamms. Die Stadt Sedona gilt als spirituelle Oase und beheimatet zahlreiche Heiler, Esoteriker und Künstler. Flagstaff wiederum beeindruckt durch seine Lage direkt an der berühmten Route 66 , der "Mother Road" der USA.: Der Grand Canyon ist der wohl bekannteste National Park der USA. Ehrfurcht einflößend präsentiert er sich 1600 km tief und bis zu 29 km breit. Der leicht zugängliche South Rim ist das ganze Jahr über geöffnet. Von dort lässt sich der Park per Auto, Bus, Maultier, Helikopter, Floß oder zu Fuß erkunden. Zweites Wahrzeichen von Weltruhm ist der Monument Valley Navajo Tribal Park mit seiner aus zahlreichen Hollywood-Filmen bekannten Szenerie.In Colorado sollten an indigenen Kulturen Interessierte an zwei Stationen einen Halt einplanen. Im Canyons of the Ancients National Monument erwarten Besucher über 6000 archäologische Funde der Pueblo-Kultur. Und der Mesa Verde National Park wartet mit in den Fels gebauten Pueblo-Siedlungen auf, die zu den am besten erhaltenen der USA gehören. Der Cliff Palace gilt mit 150 Räumen sogar als größte Felssiedlung Nordamerikas. Neben dem Parkmuseum sollte eine Wanderung in den umliegenden Canyons auf dem Programm stehen.In New Mexico und Arizona stehen ebenso die Ureinwohner im Fokus. Der Chaco Culture National Historic Park gilt als eines der wichtigsten Zentren des Hopi- und des Pueblo-Stamms. Mehr zu Kunst und Kultur der Navajo bietet die Hubbell Trading Post National Historic Site in Arizona. Und im eindrucksvollen Canyon de Chelly lebten fast 5000 Jahre lang verschiedene Stämme. Die Canyons und archäologischen Standorte lassen sich am besten mit einem Park Ranger oder Navajo-Guide erkunden.Noch viel weiter zurück in die Geschichte führt der an der Route 66 gelegene Petrified Forest National Park. Die Fossilien – insbesondere die versteinerten Überreste von Bäumen – stammen aus der Trias-Zeit vor mehr als 200 Mio. Jahren. Bei Touren zu Fuß, mit dem Rad oder Auto lassen sich Felsklippen, Kuppen, Hoodoos und Wandmalereien bestaunen.Gesamtstrecke knapp 1500 Kilometer.Empfohlene Reisedauer 5 Tage.