Umleitung: Andere Route gefällig? Brand USA Road Trips präsentiert Tipps für Filmfans in vier US-Städten mit zahlreichen Hinweisen zu Drehorten, Kultstätten und Kulissen: Ihre Kunden möchten auf den Spuren der Promis und ihrer "Tatorte" wandeln? Aber sie haben nicht Musiker, sondern Schauspieler im Sinn? Kein Problem: Eine weitere Folge derpräsentiert Tipps für Filmfans in vier US-Städten mit zahlreichen Hinweisen zu Drehorten, Kultstätten und Kulissen: Die USA wie im Kino erleben Portland, Oregon (Foto: Brand USA)



Training: Noch mehr Insider-Tipps Sie möchten weitere aktuelle Infos und nützliche Hinweise zu Beratung und Verkauf von USA-Reisen? Dann auf zum USA Discovery Program von Brand USA! Das deutschsprachige Training ist kostenlos und setzt sich aus unterschiedlichen Modulen zusammen. Nach erfolgreicher Prüfung winkt die Zertifizierung als USA-Experte. Hier geht es zum USA Discovery Program

Ähnlich vielfältig präsentiert sich Portland musikalisch: Das Mekka für Indie-Rock mit Venues wie Crystal Ballroom, The Doug Fir oder Roseland Theater hat Bands wie The Dandy Warhols, Blitzen Trapper, The Decemberists und The Shins hervorgebracht, bietet aber auch viel für Opern-Sinfonie-Fans. Ähnlich wie in Seattle gibt es diverse Plattenläden für echte Fans – und natürlich zahlreiche Musikevents wie Concerts in the Park, Music Fest NW oder PDX Pop Now. Mikrobrauereien und Food Trucks runden den alternativen Charakter von Portland ab.Zunächst ein Abstecher für Weinkenner und Foodies – das Willamette Valley mit mehr als 550 Weingütern hat sich international einen Namen für seinen hervorragenden Pinot Noir gemacht und sich den Beinamen Oregon Wine Country mehr als verdient.Zurück an der spektakulären Pazifikküste geht es auf dem Oregon Coastal Highway gen Süden, begleitet von malerischen Ortschaften und idyllischen Ausblicken aufs Meer. Das Etappenziel Coos Bay wartet nicht nur mit Seafood und Stränden auf, sondern auch mit dem Oregon Coast Music Festival, einem Muss für Klassik-Fans.Am Ende der längsten Etappe wartet San Francisco , in den 60er Jahren das Epizentrum der Hippie-Subkultur mit dem bekannten "Summer of Love" im Viertel Haight-Ashbury, in dem man noch heute zum einstigen Wohnsitz der Grateful Dead pilgern kann. Zu den bekanntesten Bands der Stadt gehören auch Green Day, Journey und Creedence Clearwater Revival (CCR). Kultstätte von "San Fran" ist das 111 Jahre alte Fillmore West, wo schon unzählige namhafte Rockstars auftraten, weitere Top-Bühnen sind Club Deluxe für Jazz, Bottom of the Hill für Indie und Hip-Hop sowie Feinstein's at the Nikko für Shows mit Broadway-Flair.Auf dem Highway One geht es nach Monterey, Schauplatz des weltbekannten Jazz Fest, und weiter mit Surf-Sound als Begleitmusik über Küstenorte wie Morro Bay, San Simeon, Cambria und Santa Barbara nach Los Angeles . Im kommerziellen Zentrum der Musikbranche, Heimat von Capitol und A & M Records, werden alljährlich im Staples Center die Grammy Awards verliehen. Das Spektrum berühmter Bühnen reicht von Troubadour, Greek Theatre und Hollywood Bowl bis zu Whiskey a Go Go, Viper Room und Roxy. Gute Chancen, einen Blick auf Stars zu erhaschen, gibt's im Ace Hotel, im Chateau Marmont oder in Wolfgang Pucks Restaurant im Hotel Bel-Air.Weg von der Küste, auf ins Landesinnere nach Palm Springs mit den berühmten Musikfestivals Coachella (Rock und Pop) und Stagecoach (Country), die beide im April stattfinden. Festivalveranstalter Empire Polo Club gilt auch als erste Adresse für Live-Konzerte – ebenso wie die Bühnen im Agua Caliente Casino Resort Spa, Purple Room Supper Club und McCallum Theatre. Las Vegas wartet als "Unterhaltungshauptstadt der Welt" seit Langem mit allem auf, was in der Musikbranche Rang und Namen hat – darunter Stars wie Elvis Presley, Sonny and Cher, Dolly Parton, Barbra Streisand und Liberace. In jüngster Zeit waren unter anderem Celine Dion, The Who, Elton John, Britney Spears und Cher auf Bühnen wie dem Colosseum at Caesars Palace, The Axis at Planet Hollywood oder dem Park Theater at Monte Carlo zu erleben. Tourneebühnen sind die T-Mobile Arena und die MGM Grand Garden Arena, zudem bieten die großen Resorts in Las Vegas erstklassige Lounge-Unterhaltung.Gesamtstrecke knapp 3100 Kilometer.Empfohlene Reisedauer neun Tage.