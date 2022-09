Ministry of Heritage & Tourism Sultanate of Oman

Mit seiner schroffen Bergwelt ist Oman ein Eldorado für Kletterer.

Trekking in der größten Sandwüste der Erde, Canyoning durch schwindelerregende Schluchten, Klettern im Hajar-Gebirge oder ein Tauchgang mit Walhaien. Wer seinen Urlaub mit unvergesslichen Abenteuern würzen will, ist in Oman goldrichtig.

Eines der exklusivsten und zugleich höchstgelegenen Resorts der Welt ist das Anantara Al Jabal Al Akhdar in knapp 2000 Metern Höhe im Hajar-Gebirge, rund zwei Autostunden von der Hauptstadt Muscat entfernt. Umgeben von nichts als karger Gebirgslandschaft können Gäste hier orientalischen Fünf-Sterne-Luxus und ungestörte Ruhe genießen – nebenbei erkunden sie eines der spannendsten Klettergebiete des Landes.

Kletterspaß an der Jabal Activity Wall im Hajar-Gebirge.

Himmelwärts mit dem Mountain Guru

Volles Programm beim Canyoning

An der vom Resort betriebenen Jabal Activity Wall, einer fast senkrechten Felswand, können Kletterbegeisterte gut gesichert durch Gurte und Seile in schwindelerregender Höhe nach Herzenslust kraxeln und dabei atemberaubende Ausblicke auf die bizarre Bergwelt und den bis zu 1000 Meter tiefen Canyon genießen. Der "Mountain Guru" des Hotels leitet Gruppen durch die drei Abschnitte der Felswand. Die Touren dauern jeweils zwischen ein und zwei Stunden und reichen vom Anfängerlevel bis zum extremen Klettererlebnis.Auf der Liste der besonderen Erlebnisse in Oman darf eine Canyoning-Tour nicht fehlen. Das Sultanat bietet hierfür einige hervorragende Gelegenheiten. Während die Touren durch Wadi Shab, Wadi Bani Khalid oder Wadi Dayqah eher dem Wasserwandern mit Option zum Badestopp ähneln, kommen Sportliche im Snake Canyon des Wadi Bani Awf auf ihre Kosten. Der spektakuläre Weg durch die Schlucht beginnt mit dem Abseilen in einen tiefen Naturpool und führt in drei bis vier Stunden über abenteuerliche Pfade durch die grandiose Bergwelt. Klettern, Abseilen, Rutschen durch glatt polierte Felsen und das Durchschwimmen mehrerer Pools – im Snake Canyon sind alle Facetten des Canyoning gefragt.

Wadi Shab mit besten Bedingungen fürs Canyoning.

Nach dem Höhlentraining in die Unterwelt

Anspruchsvoll sind auch Omans Höhlen, allen voran die gigantische Majlis Al Jinn im östlichen Hajar-Gebirge mit der zweitgrößten Höhlenkammer der Welt. Für Touristen ist das Naturwunder zwar nicht zugänglich, ein vergleichbares Abenteuer bietet aber die Exkursion zur rund 100 Kilometer von Maskat entfernten Höhle Seventh Hole. Beim Einstieg müssen sich die Teilnehmer 60 Meter abseilen. Voraussetzung ist neben körperlicher Fitness ein eintägiges Höhlentraining, bei dem unter anderem der richtige Umgang mit der Ausrüstung für die Begehung der sehr herausfordernden Höhle geübt wird.Für weniger abenteuerlustige Naturen ist die Al-Hoota-Höhle am Fuße des Jebel Shams (3075 Meter) der ideale Einstieg in Omans Unterwelt. Guides führen Besuchergruppen hier auf einstündigen Rundgängen vorbei an wundersamen Stalaktiten, Stalagmiten und Karstkristallen.

Die riesige Höhle Majlis Al Jinn im Hajar-Gebirge.

Zu Fuß durch die größte Wüste der Erde

Zu den abenteuerlichsten Erlebnissen in Oman gehört sicherlich eine Trekkingtour durch die Rub Al Khali im Südwesten des Landes – die größte Sandwüste der Erde. Sie ist fast zwei Mal so groß wie Deutschland, und ihre bis zu 300 Meter hohen Dünen erstrecken sich über hunderte Kilometer bis nach Saudi-Arabien. Bei einer mehrtägigen Wanderung mit Übernachtung in Zelten lernen Reisende nicht nur die Schönheit und die Geheimnisse der Wüste kennen, sondern auch das alltägliche Leben der Beduinen. Wenn abends die Sonne als riesige rote Kugel im Sandmeer versinkt, entfacht sie ein dramatisches Farbspiel. Nachts erwartet Besucher meist ein klarer Blick ins All, und der Himmel ist voller funkelnder Sterne.

Kamel-Trekking in der Rub Al Khali, der größten Sandwüste der Erde.

Gipfelstürmer unterwegs im Geländewagen

Für Offroad-Fans sind die unwegsamen Landschaften Omans der reinste Abenteuerspielplatz. Ohne Geländewagen und entsprechende Fahrkünste geht vielerorts gar nichts. Zu den Touren, die man so schnell nicht vergisst, gehört die Fahrt auf den 2087 Meter hohen Jebel Harim, den höchsten Gipfel der Halbinsel Musandam, vorbei an abgrundtiefen Schluchten, himmelhohen Felswänden und entlegenen Tälern. Wer die endlosen Haarnadelkurven hinter sich gebracht hat, wird mit einer unvergleichlichen Aussicht über den Golf von Oman und die zerklüftete Fjordlandschaft der Halbinsel belohnt.

Lieblingsplätze für Mountainbiker Den Jebel Harim (2087 Meter), den höchsten Gipfel der Halbinsel Musandam, lieben auch Mountainbiker. Überhaupt ist Oman so etwas wie ein Geheimtipp unter Mountainbikern. In den kargen Gebirgslandschaften, aber auch entlang der grünen Wadis gibt es zahllose Pisten aller Schwierigkeitsgrade. Fernab der Zivilisation lässt sich hier neben leeren, oftmals unberührten Landschaften die unvergleichliche Gastfreundschaft der ländlichen Bevölkerung erleben.

Schwimmstunde mit Riesenhaien

Einmal im Leben mit einem majestätischen Walhai schwimmen – für viele Menschen ist das ein echter Lebenstraum; auf jeden Fall ein Erlebnis, das man sein Leben lang nicht vergisst. Von Juli bis November fühlen sich die vollkommen ungefährlichen, bis zu zehn Meter langen Meeresriesen in den planktonreichen Gewässern rund um den Golf von Oman besonders wohl.

Unvergesslich: Schnorcheln mit Walhaien.

Im Naturreservat der Daymaniyat Islands nahe Maskat kommen Besucher den friedlichen Riesen beim Schnorcheln, Tauchen oder Schwimmen ganz nah. Startpunkt für einen Bootsausflug ist die Marina Al Mouj, wo verschiedene lokale Anbieter wie das MolaMola Diving Center oder Daymaniyat Shells Touren offerieren. Auch vor der omanischen Exklave Musandam sind die faszinierenden Walhaie anzutreffen.