Fenway Park, Boston (Foto: Brand USA)

Wrigley Field, Chicago (Foto: Brand USA)

Boston Red Sox, Chicago Cubs und New York Yankees: Auf den Spuren der berühmten Teams kann man auf dieser Reise durch den Mittleren Westen und Nordosten der USA wandeln – ein Routenvorschlag im Rahmen der SerieBoston Red Sox versus New York Yankees – die Rivalität der beiden Spitzenteams der Major League Baseball ist legendär und aus deutscher Sicht allenfalls mit dem Revierderby zwischen Dortmund und Schalke zu vergleichen. Doch anders als Einheimische müssen sich Besucher nicht festlegen: Sowohl der Fenway Park als auch das Yankee Stadium in der Bronx sind auf geführten Rundgängen zu besichtigen. Beide Städte sind Hochburgen des Spitzensports, etwa mit den New England Patriots, New York Giants und New York Jets (alle Football), den Boston Celtics und New York Knicks (Basketball) oder den New York Mets (Baseball). Einen Besuch lohnt auch der Madison Square Garden im Big Apple, eine wahre Kultstätte für Sportfans.Weiter geht's mit drei Sportstädten in Hauptstadtnähe. Philadelphia lockt mit den Stadien der Phillies (Baseball) und Eagles (Football). In Baltimore sind die Orioles und die Ravens zu Hause. Und in der Hauptstadt hat sich neben all den berühmten Gebäuden und Monumenten auch der Nationals Park, das Stadion der Washington Nationals, als Wahrzeichen etabliert. Auch The Washington Football Team, Capitals (Eishockey) und Wizards (Basketball) bieten Profisport in der Capital Region USA.Auch rund um die Großen Seen ist der Spitzensport zu Hause. In Pittsburgh kann man die Pirates (Baseball) und die Steelers (Football) – oder zumindest deren Stadien – bewundern, in Cleveland sind es die Guardians und die Browns. Eine Klasse für sich ist Chicago – das mehr als 100 Jahre alte Baseballstadion Wrigley Field der Cubs hat Legendenstatus. White Sox (ebenfalls Baseball), Bears (Football), Bulls (Basketball) und Blackhawks (Eishockey) komplettieren das Staraufgebot.Als Zugabe zum Stadionbesuch gibt es mehrere Sportmuseen. Über Leben und Wirken von Yankees-Legende Babe Ruth von den New York Yankees kann man sich am Geburtsort in Baltimore informieren. Das Yankee Museum in New York bietet dafür sogar die Chance, selbst Hand anzulegen und historische Schläger zu schwingen.Kein Ticket fürs Heimspiel erhalten? Die Stadionführung schon ausgebucht? Und das Sportmuseum schon geschlossen? Kein Problem, es wird dennoch ein guter Tag für Fans: Brand USA empfiehlt die besten Sports Bars der Stadt – da herrscht bei jedem Spiel eine Atmosphäre wie im voll besetzten Stadion.Gesamtstrecke etwa 1880 Kilometer.Empfohlene Reisedauer 8 Tage.