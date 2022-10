Umleitung: Andere Route gefällig? Brand USA Road Trips : Wie wäre es mit Aloha-Feeling auf Hawaii? Der Archipel ist eine absolute Traumdestination – hier gibt es dazu alle wichtigen Tipps: Island Hopping – aber nicht in der Karibik? Auch da gibt es tolle Empfehlungen im Rahmen der neuen Serie: Wie wäre es mit Aloha-Feeling auf Hawaii? Der Archipel ist eine absolute Traumdestination – hier gibt es dazu alle wichtigen Tipps: Inselerkundungen Hawaii St. Thomas (Foto: Brand USA)

Puertos Ricos Natur entdeckt man im El Yunque National Forest, einem tropischen Regenwald mit Wasserfällen und natürlichen Pools, die zum Schwimmen einladen. Der Rio Camuy Cave Park lockt mit einem Netz aus über 200 Höhlen, die vom drittgrößten unterirdischen Fluss der Welt geformt wurden. Und schließlich gibt es auf der Hauptinsel Strände für jeden Geschmack und Wassersport von Kajakfahren und Paddleboarding bis zu Schnorcheln und Paragliding.Die östlich von Puerto Rico gelegene Insel Vieques ist neben 40 Stränden für die Bahía Bioluminiscente berühmt – Mikroorganismen lassen das Wasser blaugrün leuchten, das macht eine nächtliche Kajaktour unvergesslich. Das Vieques National Wildlife Refuge beherbergt Wildpferde – und im El Fortin Conde de Mirasol, einer spanischen Festung aus dem 19. Jahrhundert, findet man das Kunst- und Geschichtsmuseum der Insel.Dritte im Inseltrio ist Culebra, großteils als Naturschutzgebiet ausgewiesen – ideal für eine Auszeit, ehe das Inselhüpfen auf den US Virgin Highlights weitergeht. Die gut erhaltenen Korallenriffe laden zum Schnorcheln ein. Das weitere Entspannungsprogramm lässt sich aus Kajak- und Wandertouren, Sonnenbaden und Schwimmen zusammenstellen.St. Thomas bietet steuerfreies Shopping – ob Schmuck, Markenmode oder Souvenirs in den Gassen von Charlotte Amalie oder lokale Kunst in Red Hook am Hafen. Blackbeard's Castle aus dem 17. Jahrhundert bietet nicht nur lebendige Geschichte rund um den berühmten Piraten, sondern auch eine grandiose Aussicht auf den Hafen. Panorama-Ausblicke versprechen auch Mountain Top, Drake's Seat und (gegenüber der Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe) der Skyride to Paradise Point. Sonnenanbeter und Schnorchler statten der Magens Bay einen Besuch ab. Und im Coral World Ocean Park lassen sich vom Unterwasser-Observatorium oder Semi-U-Boot tropische Meeresbewohner beobachten.Von den unberührten Stränden bis hin zum Virgin Islands National Park, der zwei Drittel der Insel einnimmt – St. John, nur 15 Minuten von St. Thomas entfernt, bietet viele Gelegenheiten zur Entspannung. Zu den Insider-Tipps gehören Mongoose Junction mit Kunsthandel und Gastronomie und das auf Werke karibischer Künstler spezialisierte Pink Papaya in der Lemon Tree Mall. Mit dem Safaribus geht es zur Trunk Bay – eine tolle Strecke mit Gelegenheit zum Schnorcheln am Ziel. Weitere Etappen der Inseltour sind das idyllische Coral Bay, der fast 400 Meter hohe Bordeaux Mountain und die Centerline Road zurück nach Cruz Bay, auf der Eseln und Ziegen mitten auf der Straße anzutreffen sind.AufSt. Croix, der größten Insel des Archipels 65 Kilometer südlich von St. Thomas, locken zwei Städte mit viel Historie – Christiansted mit dem zitronengelben Fort Christiansvaern und Frederiksted mit Sklavenunterkünften, Great House und der Zuckerfabrik des Estate Whim Museum, einer Plantage aus dem 18. Jahrhundert. Schnorchler und Taucher zieht es zum Buck Island Reef National Monument, Rumfreunde buchen eine Führung samt Verkostung durch die Destillerien von Cruzan oder Captain Morgan Rum.Water Island, gerade einmal gut 200 Hektar groß und nur acht Minuten mit der Fähre von St. Thomas entfernt, ist ein echtes Refugium – es gibt nur wenige Restaurants, weder Autos noch einen Supermarkt. Das heißt: Gefahren wird mit Golfwagen, und alles Lebenswichtige ist mitzubringen. Highlights sind der abgeschiedene Honeymoon Beach und die Limestone Bay, ein beliebtes Tauch- und Schnorchelrevier.Empfohlene Reisedauer 20 Tage.