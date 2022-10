Umleitung: Andere Route gefällig? Brand USA Road Trips vorstellt: Hier geht's zum Robinson-Feeling? Gern. Aber der Flug bis in den Südpazifik erscheint zu lang? Oder der Kunde sucht eine Alternative zu Hawaii? Da bieten sich die beiden US-Inselgruppen in der Karibik an, die eine weitere Folge dervorstellt: Hier geht's zum Inselhüpfen US Virgin Islands und Puerto Rico Volcanoes National Park (Foto: Brand USA)

Die Garteninsel Kauai, in nur 15 Minuten mit dem Flugzeug von Honolulu zu erreichen, ist mit ihrer üppig grünen Landschaft eine beliebte Filmlocation. Schöne Wanderrouten gibt es im Waimea Canyon und im Koke'e State Park mit grandioser Aussicht aufs Kalalau Valley. Die bekannte Napali-Küste mit ihren Klippen lässt sich auf einer Kajaktour oder – bei entsprechender Kondition – bei einer Wanderung auf dem Kalalau Trail erkunden. Aber es geht auch relaxt – etwa am Poipu Beach an der Südküste, einem Paradies für Surfer, Schwimmer und Schnorchler.Hawaii heißt nicht nur die ganze Inselgruppe, sondern auch die größte Insel des Archipels – Beiname daher: Big Island. Highlight ist der Volcanoes-Nationalpark im Inselsüden mit zwei aktiven Vulkanen, Kilauea und Mauna Loa – wo hat man schon sonst Gelegenheit, den Lavaströmen so nah zu kommen? Vulkanismus zu bestaunen gibt es auch im Norden im Waipio Valley mit schwarzen Sandstränden sowie Kratern mit dampfenden Schloten. Das "Cowboy Country" Waimea mit seinen Ranches lässt sich im Pferdesattel oder Geländewagen erkunden. Und natürlich gibt es viele Strände und Wassersportoptionen – wie wäre es mit Schnorcheln in den Lagunen von Kailua-Kona, Begegnungen mit Meeresschildkröten nicht ausgeschlossen?Frühaufsteher werden auf Maui, der zweitgrößten Insel, belohnt: Den Sonnenaufgang vom Gipfel des Haleakalai zu beobachten ist ein unvergessliches Event. Der Nationalpark wartet aber auch mit Wasserfällen, den Seven Sacred Pools (Wasserbecken) und schönen Wanderwegen auf. Ebenfalls ein Muss ist die Road to Hana, die an der Nordküste Regenwälder, Wasserfälle, Strände und Meereshöhlen passiert.Die Wintermonate sind die beste Zeit zur Walbeobachtung. Zudem locken Sandstrände in unterschiedlichsten Farben – von Weiß über Rot bis Schwarz – und Wassersport in allen Variationen: Schnorcheln, Tauchen, Surfen, Windsurfen, Kajakfahren und Paddleboarding.Lanai liegt 15 Kilometer von Maui entfernt. Obwohl das kleinste bewohnte Eiland des Archipels, bietet die "Ananasinsel" viel Abwechslung hinsichtlich Landschaft und Aktivitäten: Feinsandige Strände sind hier ebenso zu finden wie üppige Regenwälder, Reitausflüge sind ebenso möglich wie eine Golfrunde auf einem Weltklasseplatz.Auch Molokai, knapp doppelt so groß wie Lanai, hat sich noch viel von seiner Ursprünglichkeit bewahrt. Landschaftlich reicht das Spektrum von mehr als 600 Meter hohen Klippen bis hin zu weißen Sandstränden – ein regelrechtes Paradies für Outdoor-Begeisterte, die Abenteuer in nahezu unberührter Natur erleben möchten.Empfohlene Reisedauer 18 Tage.