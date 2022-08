Schon aus der Vogelperspektive ein Highlight: das Heritance Aarah.

Ob verliebte Pärchen, erholungsuchende Familien oder Wellness-Fans: Das Heritance Aarah im Raa-Atoll der Malediven ist ein Paradies für alle, die neben dem unvergleichlichen Luxus eines außergewöhnlichen Hotels die Schönheit der Natur und das ruhige Plätschern der Wellen zu genießen wissen.

Aitken Spence Hotels/Sashi Rajamahendran

Eine von 150 schilfgedeckten Unterkünften: eine Ocean Villa.

Gastronomische Genüsse mit Prädikat

Aitken Spence Hotels

Romantik und Genuss unterm Baldachin: das Strandrestaurant Ginifati.

Mit einem Drink in der Hand die Sterne genießen

Aitken Spence Hotels/Sashi Rajamahendran

Drinks unterm Sternenhimmel: die Sky Bar.

Malediven-Premiere fürs Medi Spa

Aitken Spence Hotels

Anwendungen auch am Strand: das erste Medical Spa der Malediven.

Wassersport und Kreuzfahrten inklusive

Abtauchen und glücklich sein Das Raa-Atoll in der westlichen Atollkette der Malediven ist eines der größeren Atolle der Malediven. Es besteht aus insgesamt 82 Inseln, von denen die meisten unbewohnt sind. Die Atoll ist unter anderem für seine exzellenten Tauch- und Schnorchelplätze – auch aufgrund der Vielzahl an Unterwasserhöhlen – bekannt. Neben einer Vielzahl schillernd bunter Riffbewohner und Korallen kommen zahlreiche Großfische wie Haie oder Mantarochen ganzjährig vor. Auch große Meeresschildkröten sind relativ häufig anzutreffen.

Entertainment für die Jüngsten im Koka Kids Club

Rund 40 Minuten dauert der Flug per Wasserflugzeug vom internationalen Flughafen Male, dann ist das Paradies beziehungsweise Premium-All-Inclusive-Resort Heritance Aarah erreicht. Weiße Strände, türkisblaues Meer, tropisch-grüne Inselvegetation und dazwischen 150 schilfgedeckte Villen und Suiten, die entweder direkt am Strand oder auf Stelzen in der Lagune stehen und teilweise sogar über private Pools verfügen.Schon die 51 Beach-Villen als günstigste Kategorie haben eine Größe von 88 Quadratmetern. Gästen der 25 Ocean Suites stehen sogar 180 Quadratmeter zur Verfügung. Das absolute Highlight bildet die 315 Quadratmeter große Ocean Residence mit zwei Schlafzimmern, privatem Pool sowie geräumigen Wohn- und Essbereichen.Die Ocean Suites und Residence befinden sich in einem separaten Bereich nur für Erwachsene. Allen Unterkünften gemeinsam sind eine äußerst geschmackvolle Architektur und Inneneinrichtung sowie ein privater Butler, der sich um alle Wünsche und Anliegen der Gäste kümmert.Auch kulinarisch bietet das Resort ein echtes Feuerwerk. Gleich sechs Restaurants sorgen für gastronomische Vielfalt auf Feinschmeckerniveau. Beim Wettbewerb "Food & Hospitality Asia Maldives 2019" erreichte das Food-&-Beverages-Team des Resorts 19 Goldmedaillen – die höchste Zahl aller teilnehmenden Resorts. Zudem hat das Team in der "Culinary Olympics" gewonnen.Das Büfettrestaurant Ranba verwöhnt seine Gäste mit internationalen Köstlichkeiten von asiatischem Street Food bis zu bodenständig-westlicher Küche. Das von französischen und italienischen Brasserien inspirierte Ralu offeriert ein Minibüfett und frisch zubereitete Klassiker. Das Ambula serviert traditionelle sri-lankische und maledivische Küche, und das Hathaa bringt authentisches thailändisches und japanisches Essen auf den Tisch.Ganz leger können Gäste im Strandrestaurant Ginifati unter hohen Baldachinen fangfrische Meeresspezialitäten genießen. Exklusiv für Gäste der Ocean Suites und Ocean Residence zaubert außerdem das Restaurant Baani moderne Fusion-Kreationen mit Aromen und Geschmacksrichtungen aus aller Welt.Herzstück des Heritance Aarah ist die Bandhi Bar am zentralen Pool, wo Gäste den ganzen Tag über kreative Cocktails und leckere Snacks genießen können – auf Wunsch auch eine Shisha. Die Udaras Bar am spektakulären Infinity Pool bietet zur fantastischen Aussicht aufs Meer begleitet von Lounge-Musik die passenden Drinks (Ocean-Suite-Gäste).Und in der Sky Bar werden zu vorgerückter Stunde unterm Sternenhimmel klassische Cocktails und außergewöhnliche Drinks aus dem Porthole Infuser gemixt. Exklusiv für Gäste der Ocean Suites bietet zudem die Falu Bar eine große Auswahl an Whisky, Rum und Cognac sowie erstklassige Bio-Weine.Entspannung auf höchstem Niveau bietet das Medical Spa des Resorts, das erste seiner Art auf den Malediven überhaupt. Es ist als Stelzenhaus in die seichte Lagune gebaut und beherbergt sechs Behandlungsräume, eine Sauna und ein Dampfbad. Neben einer Reihe von Verwöhn- und Wellnessbehandlungen werden auch medizinische Untersuchungen sowie Diät- und Ernährungsberatung angeboten.Außerdem können sich Gäste maßgeschneiderte Wellness-Aktivitäten sowie Diät- und Fitnessprogramme entwickeln lassen. Letztere können dann sofort im bestens ausgestatteten Fitnessstudio des Resorts umgesetzt werden.Im Premium-All-Inclusive-Programm enthalten sind auch zwei exklusive Kreuzfahrten mit maximal zehn Gästen an Bord. Für Gäste, die länger als sechs Nächte bleiben, sind sogar vier Kreuzfahrten inbegriffen, darunter eine Delfinkreuzfahrt, bei der man den faszinierenden Meeressäugern sehr nahe kommen kann.Taucher finden in einem nahegelegenen Padi-Tauchzentrum alles Nötige für ihre Unterwasserexpeditionen. Tauchneulingen bietet das Resort einen kostenlosen Schnuppertauchgang in der Lagune. Wer den Kopf nur ein wenig unter Wasser halten will, um die schillernd bunte Unterwasserwelt des Atolls zu bestaunen, kann sich im Hotel kostenlos eine Schnorchelausrüstung ausleihen. Zudem werden viele weitere Wassersportaktivitäten wie Windsurfen, Kajakfahren, Stand-up Paddling oder Katamaransegeln angeboten.Für die jüngsten Gäste bietet der Koka Kids Club reichlich Abwechslung und jeden Tag neue, spannende Abenteuer für kleine Entdecker ab vier Jahren. Für Kinder ab zwei Jahren gibt es außerdem einen Nanny-Service. Ältere Kinder können sich im Spiel- und Aktivitätsraum unter anderem mit Playstation und Xbox vergnügen oder im Recreation Center Poolbillard, Billard, Carambolage und verschiedene Brettspiele spielen.