Vielleicht nicht auf den ersten, aber doch auf den zweiten Blick wird deutlich: Abu Dhabi ist auch für Familien mit Kindern ein hervorragendes Reiseziel. Überzeugen Sie sich selbst von der familienfreundlichen Destination und gewinnen Sie eine Reise für zwei Erwachsene und zwei Kinder in das Emirat. Hier geht es zum Gewinnspiel.

Viel hat sich in den letzten Jahren in Abu Dhabi getan, um sich als Familienziel auf der touristischen Weltkarte zu etablieren. Schöne, öffentliche Sandstrände mit bester Infrastruktur laden zum Baden und Burgen bauen ein, die Wüste lockt mit vielen unterschiedlichen Aktivitäten und Erlebnissen. Gleich mehrere Tier-, Themen-, Freizeit- und Wasserparks locken mit weltweit einmaligen Attraktionen. Und selbst in den Shopping-Malls wird mit Kinos, Eislaufbahnen und Karussells für die Unterhaltung der kleinsten Gäste gesorgt. Viele Resorts halten dazu besondere Pakete für Familien bereit, in denen etwa Vergünstigungen bei den Übernachtungen oder kostenlose Tickets zu Vergnügungsparks enthalten sind.



Nicht zu vergessen: Abu Dhabi ist mit sechs Stunden Flugzeit ab Deutschland ein nahes und dazu sehr sicheres Reiseziel. Und: Die Emirati sind bekannt für ihre Herzlichkeit gegenüber Kindern.