Faszinierende Landschaften gesucht? Aber Ihr Kunde hat Wyoming, Idaho und Utah bereits bereist? Wie wäre es dann mit Alaska? Hier kommt ein weiterer Vorschlag aus der Serie– ideal für Natur- und Aktivurlauber: Berge, Gletscher und Nationalparks

Der Yellowstone , erster Nationalpark der Welt, erstreckt sich über drei Bundesstaaten und trumpft mit geothermischen Quellen vulkanischen Ursprungs auf. Highlight ist der Old Faithful Geyser, der rund 17-mal pro Tag heißes Wasser in die Luft speit, doch auf den Rundwegen entdeckt man viele weitere Naturwunder wie heiße Quellen, Geysire und Becken. Beim Wandern oder Radfahren durch entlegenere Regionen besteht die Chance, Wildtieren zu begegnen – etwa Wölfen, Rothirschen, Bisons, Bären oder Elchen.Craters of the Moon ist ein vulkanisches Wunderland, das durch Eruptionen vor mehr als 2000 Jahren entstanden ist. Ebenso faszinierend ist ein weiteres National Monument: Die Hagerman Fossil Beds warten mit den ältesten Pferdefossilien der USA sowie viele weiteren versteinerten Tieren auf, darunter Mastodonten, Säbelzahnkatzen und Bären.Die Golden Spike National Historic Site nördlich von Salt Lake City erinnert an die Fertigstellung der ersten transkontinentalen Bahnstrecke 1869. Im Sommer begegnen sich hier täglich Nachbauten der beiden historischen Dampfloks – ein schönes Erlebnis nicht nur für Eisenbahnfans.Gesamtstrecke knapp 1400 Kilometer.Empfohlene Reisedauer 5 Tage.