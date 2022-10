Umleitung: Andere Route gefällig? Brand USA Road Trips durch die Bundesstaaten New York, New Jersey, Delaware und Pennsylvania: Die Kunden kennen bereits die Weine der Westküste? Oder sie möchten eine Alternative mit kürzerem Flug? Warum nicht – hier geht es zu einer weiteren neuen Route derdurch die Bundesstaaten New York, New Jersey, Delaware und Pennsylvania: Weinstraßen im Nordosten der USA Portland, Oregon (Foto: Brand USA)

Silverado Trail, das klingt ein wenig nach Wilder Westen. Ist aber eher milder Osten: Die ruhige Nebenstrecke schlängelt sich östlich des Highway 29 gen Nordwesten und bietet Gelegenheit zu diversen Stopps nicht nur in Weingütern, sondern auch zu Abstechern zu den Thermalquellen von Calistoga und zum Aussichtspunkt auf dem Mount St. Helena im Robert Louis Stevenson State Park.Auch auf dieser Etappe, die in Redding endet, bietet die Routenempfehlung derviele Tipps zu Weingütern und Restaurants.Und noch so ein irreführender Name! Schurken sucht man im Rogue Valley, der ersten Station in Oregon, vergeblich. Dafür gibt es neben zahlreichen Winzerbetrieben ein spannendes Rahmenprogramm.So hat sich Ashland am Fuß der Cascade Range einen Namen als Kulturhochburg gemacht, vor allem mit dem Oregon Shakespeare Festival, das jährlich bis zu 400.000 Besucher anzieht. Und das House of Mystery ist ideal für alle, die an übernatürliche Kräfte glauben – mehr soll hier nicht verraten werden.Der Crater Lake im gleichnamigen Nationalpark darf auf dem Weg gen Norden nicht fehlen – der nach einem Vulkanausbruch entstandene tiefblaue, kristallklare Bergsee gilt als tiefster See der USA. Und Eugene, nach Portland die zweitgrößte Stadt Oregons, verspricht ein reichhaltiges Gastronomie- und Kulturangebot. Letzteres wird zum Beispiel durch das Museum für Natur- und Kulturgeschichte sowie das städtische Kunstmuseum geprägt.Das Willamette Valley, durch das der Fluss gleichen Namens strömt, ist schon lange nicht mehr ein bloßer Geheimtipp unter Kennern, sondern mit mehr als 700 Betrieben Oregons führende Weinregion. Zwischen Oregon Coast Range und Kaskadengebirge wartet nicht nur landschaftliche Schönheit, sondern die Pinot-Noir-Traube findet dort optimale AnbaubedingungenEinen würdigen Schlusspunkt dieser Reise setzt Portland: Die Stadt der Rosen hat sich mit ihrer hippen Gastro- und Kulturszene zu einem der urbanen Hot Spots an der Westküste der USA gemausert.Gesamtstrecke rund 1700 Kilometer.Empfohlene Reisedauer 7 Tage.