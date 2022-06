Italiens Festivalsommer ist traditionell prall gefüllt. Besonders üppig ist das Aufgebot an Opernfestivals. Hinzu kommen Festivals für Rock, Pop und Jazz. Hier eine Auswahl der Top-Events der kommenden Monate. Ravenna-Festival Interdisziplinäres Festival mit 120 Aufführungen und mehr als 1000 Künstlern. Bei der 33. Ausgabe bildet Pier Paolo Pasolini (100. Geburtstag 2022) den roten Faden. 1. Juni bis 21. Juli plus Herbsttrilogie 31.Oktober bis 6. November. Opernfestival von Verona Seit mehr als 100 Jahren im römischen Amphitheater von Verona, 17. Juni bis 4. September. Piccolo-Festival Das Opern-Highlight im Alpe-Adria-Raum mit Aufführungen in den historischen Residenzen in Friaul-Julisch Venetiens, 21. Juni bis 17. Juli. Festival dei Due Mondi Tanz, Musik, Theater und visuelle Künste in Spoleto in Umbrien. 24. Juni bis 10. Juli 2022. Römische Oper Hochkarätiges in den antiken Caracalla-Thermen, von Leonard Bernstein über "Carmen" und den "Barbier von Sevilla" bis zu Ballett, 1. Juli bis 9. August. Umbria Jazz Perugia feiert eines der bedeutendsten Jazzfestivals Europas, 8. bis 17. Juli. Puccini Festival Puccinis Opern unter freiem Himmel am Ufer des Lago Massaciuccoli unweit von Lucca in der Toskana, 15. Juli bis 27. August. Stresa Festival In Stresa am Lago Maggiore mit 60 Jahren Tradition mit Jazz (16. bis 29. Juli) und Klassik (20. August bis 9. September). Festival della Valle d’Itria In Martina Franca in Apulien, 2022 u.a. mit der Weltpremiere der "Opera italiana" von Nicola Campogrande, 19. Juli bis 6. August.

Rossini Opera Festival Festspielstimmung in Pesaro, der Heimatstadt Gioachino Rossinis südlich von Bologna, 9. bis 21. August.

Paesaggi Musicali Toscani Internationales Festival für klassische Musik im Herzen des Unesco-Weltkulturerbes Val d'Orcia in Kirchen, Palästen, Gärten und anderen historischen Locations, 18. bis 27. August.

Ferrara Buskers Das größte Straßenmusikfestival Italiens mit Klassik und anderen Stilrichtungen von Musikern aus aller Welt auf malerischen Plätzen, 23. bis 28. August.

Südtirol Festival Merano Hochkarätige Orchester und namhafte Solisten in der Kurstadt Meran in Südtirol, 17. August bis 21. September.

I Suoni delle Dolomiti – Die Klänge der Dolomiten Legendäres Musikfestival vor dem Bergpanorama des Trentino, 16 Konzerte von Klassik bis Moderne und zwei musikalische Wanderungen, 22. August bis 23. September.